الملك فيليبي السادس: الاجتماع بين المغرب وإسبانيا سيعمق العلاقات الثنائية

2023-01-25 / 20:44
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هبة بريس _ الرباط

أكد العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، يوم الأربعاء 25 يناير 2023 بمدريد، أن الاجتماع رفيع المستوى المقبل بين المغرب وإسبانيا سيمكن من تعميق “العلاقات الثنائية واسعة النطاق”.

قال العاهل الإسباني، في كلمة ألقاها بمناسبة استقبال خص به السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا، إن “هذا اللقاء الذي لم يعقد منذ العام 2015، سيتيح تعميق علاقاتنا الثنائية واسعة النطاق، من أجل العمل سويا على أسس أكثر متانة”.

وأكد الملك فيليبي السادس أن المغرب وإسبانيا دشنا “مرحلة جديدة” في علاقتهما الثنائية، مشيرا إلى أن الاجتماع رفيع المستوى “يندرج في إطار خارطة الطريق المتفق عليها في أبريل الماضي”، وذلك بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المغرب بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح العاهل الإسباني أمام السفراء المعتمدين في إسبانيا، بمن فيهم سفيرة المغرب بمدريد، كريمة بنيعيش، أن “الجوار الطبيعي لإسبانيا والعلاقات الوثيقة للغاية التي تجمعنا في مختلف المجالات لا ينبغي إهمالها”.

وعلى أساس خارطة الطريق الجديدة، يلتزم المغرب وإسبانيا، على الخصوص، بمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، “بروح من الثقة والتشاور”، مع تفعيل مجموعات العمل المحدثة بين البلدين قصد إعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات

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تعليق واحد

  1. على المغرب وإسبانيا تشييد الربط القار بين أفريقيا وأوروبا ، من اجل تنقل البضائع والأشخاص ، الدي انشاء الله إذا أنجز سيعد ضربة قاضية لجمهورية العسكر وحجبها عن الأنظار. ويصبح المغرب بالفعل هو بوابة أوروبا على أفريقيا اللقب الذي تنازعنا في دولة العسكر ، مصدرة ارجل الدجاج ومستهلكة لحوم الحمير والبغال وبمناسبة الشان لحوم القطط.

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