“FBI” ينقل طالب فرنسي من المغرب إلى الولايات المتحدة

2023-01-25 / 20:25
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هبة بريس

قام المغرب بترحيل الطالب الفرنسي سيباستيان راؤول، وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يواجه هناك تهما من قبل السلطات بارتكاب جرائم إلكترونية.

وذكرت وكالة “أ ف ب” ذلك، نقلاً عن مصدر في الشرطة المغربية.

وأضاف المصدر أن “تسليم راؤول جرى الأربعاء على متن رحلة جوية من مطار الدار البيضاء إلى نيويورك، وتم تنفيذ العملية من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.”

بدورها، ذكرت صحيفة “لو باريزيان” في وقت سابق، أنه تم اعتقال الطالب البالغ من العمر 21 عاما في المغرب بناء على طلب من السلطات الأمريكية، التي تدّعي أنه عضو في مجموعة القراصنة الدولية “Shiny Hunters”.

وأشارت الصحيفة أن المدعو متّهم بـ “بارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والاستيلاء على بيانات شخصية”.

وبحسب محاميه فيليب أوهايون، في الولايات المتحدة، فإن راؤول مهدّد بالسجن لمدة تصل إلى 116 عاما.

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تعليق واحد

  1. إنه مازال مراهقا و على أمريكا تفهم الوضع .أما بالنسبة بفرنسا عليها التدخل عاجلا لإنقاد الطالب. أمريكا هي اكبر مجرم على وجه الأرص

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