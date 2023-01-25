“FBI” ينقل طالب فرنسي من المغرب إلى الولايات المتحدة

2023-01-25 / 20:25
0
هبة بريس

قام المغرب بترحيل الطالب الفرنسي سيباستيان راؤول، وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يواجه هناك تهما من قبل السلطات بارتكاب جرائم إلكترونية.

وذكرت وكالة “أ ف ب” ذلك، نقلاً عن مصدر في الشرطة المغربية.

وأضاف المصدر أن “تسليم راؤول جرى الأربعاء على متن رحلة جوية من مطار الدار البيضاء إلى نيويورك، وتم تنفيذ العملية من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.”

بدورها، ذكرت صحيفة “لو باريزيان” في وقت سابق، أنه تم اعتقال الطالب البالغ من العمر 21 عاما في المغرب بناء على طلب من السلطات الأمريكية، التي تدّعي أنه عضو في مجموعة القراصنة الدولية “Shiny Hunters”.

وأشارت الصحيفة أن المدعو متّهم بـ “بارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والاستيلاء على بيانات شخصية”.

وبحسب محاميه فيليب أوهايون، في الولايات المتحدة، فإن راؤول مهدّد بالسجن لمدة تصل إلى 116 عاما.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تنظيم يوماً تحسيسياً حول مشروع التطهير السائل بالقنيطرة

تنظيم يوماً تحسيسياً حول مشروع التطهير السائل بالقنيطرة

2023-01-25 / 19:58
Photo of صاحب فيديو “الدجاج ال.ميت” يؤكد: “الفيديو غير حقيقي وهدفه توعية المواطنين”

صاحب فيديو “الدجاج ال.ميت” يؤكد: “الفيديو غير حقيقي وهدفه…

2023-01-25 / 16:40
Photo of أمن طانطان يوقف 3 أشخاص متورطين في السرقة بالعنف

أمن طانطان يوقف 3 أشخاص متورطين في السرقة بالعنف

2023-01-25 / 16:23
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 13 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 13 إصابة جديدة

2023-01-25 / 16:13
Photo of أمن الرباط يوقف سارق وكالة لصرف العملات

أمن الرباط يوقف سارق وكالة لصرف العملات

2023-01-25 / 15:36
Photo of أوزين يطير إلى الجزائر لهذا السبب

أوزين يطير إلى الجزائر لهذا السبب

2023-01-25 / 15:20

درك إنزكان يشن حملة ضد تجارة المخدرات

2023-01-25 / 14:10
Photo of الدجاج النافق .. مقطع” فيديو” يثير الهلع ومطالب بفتح تحقيق

الدجاج النافق .. مقطع” فيديو” يثير الهلع ومطالب بفتح…

2023-01-25 / 13:28
Photo of أكادير : الاعلان عن مشروع المخطط التوجيهي للماء بجهة سوس ماسة

أكادير : الاعلان عن مشروع المخطط التوجيهي للماء بجهة…

2023-01-25 / 12:54
Photo of منابع شلالات أزود.. للسياحة عنوان في بلد الأمن والأمان

منابع شلالات أزود.. للسياحة عنوان في بلد الأمن والأمان

2023-01-25 / 12:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق