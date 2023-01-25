تنظيم يوماً تحسيسياً حول مشروع التطهير السائل بالقنيطرة

هبة بريس _ الرباط

نظم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالتعاون مع السلطات المحلية وجماعة لالة ميمونة يوماً توعوياً وتحسيسياً، مؤخرا، لفائدة ممثلي الساكنة والفاعلين المحليين حول مشروع التطهير السائل بمركز لالة ميمونة بإقليم القنيطرة.

وذكر المكتب، في بلاغ له، أن هذا اللقاء، الذي شمل عرضاً للمشروع ومكوناته، شكل فرصة لتبادل الآراء مع الفاعلين المحليين وممثلي السكان، لإطلاعهم على مشروع التطهير السائل الجديد لمركز لالة ميمونة وتأثيره الإيجابي وتوعيتهم بأهمية التطهير السائل للمحافظة على البيئة والتدبير المستدام للموارد المائية.

ويهم هذا المشروع، الذي تقدر كلفته بـ 80 مليون درهم، والذي تم إنجازه من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الألماني للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، إنشاء وتجهيز محطة تصفية المياه العادمة بسعة 1186 متر مكعب في اليوم ومحطتي ضخ مع قناة بطول 5 كلم ومد شبكة جديدة لتجميع المياه العادمة بطول 45 كلم مع إنجاز 2500 إيصال لفائدة ساكنة تقدر بحوالي 15.767 نسمة.

ويندرج هذا المشروع المهم، بحسب المصدر ذاته، في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة (PNAM). كما أن مركز للا ميمونة هو أحد المراكز المندرجة في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة للجماعات التابعة لإقليم القنيطرة.

كما سيمكن من تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة والحفاظ على الموارد المائية، كما سيساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجماعة للا ميمونة.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6