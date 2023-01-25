توتنهام يبرم أولى صفقات الميركاتو الشتوي

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء عن أولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية.

وتعاقده توتنهام مع الجناح الهولندي أرنو دانجوما على سبيل الإعارة من فياريال الإسباني حتى نهاية الموسم.

وقال بيان لتوتنهام : “يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع أرنو دانجوما على سبيل الإعارة من فياريال حتى نهاية موسم 2022-23 بشرط الحصول على الاستغناء الدولي”.

ونجح فريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي باستمالة دانجوما في اللحظات الأخيرة، بعد أن بدأ اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في طريقه للانضمام الى النادي الانجليزي الآخر إيفرتون الذي يواجه خطر الهبوط.

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