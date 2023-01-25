“التوحيد والإصلاح” تستنكر بشدة قرار البرلمان الأوروبي

هبة بريس _ الرباط

عبرت حركة “التوحيد والإصلاح“، عن استنكارها الشديد لقرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب، معتبرة أنه يشكل استهدافا سياسيا مفضوحا ينطلق من خلفيات استعمارية عدائية لا تراعي قواعد الشراكة والجوار التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي ، ويكيل بمكيالين ويتعامل بانتقائية مع القضايا الحقوقية سواء تلك التي تتم في دول الاتحاد الأوربي أو خارجه.

وأكدت الحركة في بلاغ لها عن ، رفضها المطلق لكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية والمؤسسات الدستورية للبلاد،

داعية “إلى مزيد من تحصين الوضع الداخلي لبلادنا لتفويت الفرصة على كل من يريد النيل من استقرارها ووحدتها الترابية”.

وفي موضوع آخر، عبرت الحركة عن إدانتها القوية للجريمتين الشنيعتين اللتين ارتكبهما متطرفان معاديان للإسلام، بإقدامهما على حرق وتمزيق المصحف الشريف بكل من السويد وهولاندا.

وأمام هذا الحدث الخطير الذي يشكل إساءة للمسلمين وعدوانا على الدين الحنيف، وانتهاكا جسيما لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحث على احترام المعتقدات الدينية وعدم ازدراء الأديان، يقول البلاغ، “ندعو الدول الإسلامية والمؤسسات الأممية والحقوقية إلى تحمل مسؤوليتها والقيام بواجبها في التنديد الصريح بهذه السلوكات والمبادرة لوقف كل الإساءات التي تستهدف المصحف الشريف”.

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