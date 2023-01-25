ألمانيا.. قت__يلان بعملية طعن في قطار

هبة بريس _ كالات

أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، الأربعاء، أن رجلا طعن وجرح عدة أشخاص في قطار شمالي ألمانيا، قبل أن تعتقله الشرطة، وتوفي اثنان من الضحايا.

وقالت قوة الشرطة الفيدرالية الألمانية إن الرجل استخدم سكينا لمهاجمة العديد من الركاب قبل وقت قصير من وصول القطار الإقليمي (كيل-هامبورغ) إلى محطة بروكشتيدت.

وقالت الشرطة إن تحقيقا أوليا أشار إلى إصابة سبعة أشخاص.

ونقلت (د ب أ) في وقت لاحق عن وزيرة داخلية ولاية شليسفيغ هولشتاين، زابينه زوتيرلين فاك، قولها إن شخصين قتلا، وخمسة أصيبوا في الهجوم، الذي وقع في حوالي الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي.

وقالت وكالة الأنباء إن محطة القطار في بروكشتيدت أغلقت لعدة ساعات.

ولم تقدم الشرطة أي معلومات عن هوية المشتبه فيه، وقالت إن دوافعه المحتملة قيد التحقيق.

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