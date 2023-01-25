تقرير : بلدان مغاربيان طوّرا استراتيجية للاستفادة من الهيدروجين الأخضر 

هبة بريس _ الرباط

كشفى تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) أن موريتانيا والمغرب ضمن الدول الأفريقية التي طورت استراتيجيات للاستفادة من طاقة الهيدروجين الأخضر.

وتحدث التقرير عن القطاعات التي يصعب توصيلها بالكهرباء، لافتا إلى أن بعض البلدان في أفريقيا – بما في ذلك موريتانيا والمغرب – طورت استراتيجيات للاستفادة من “موارد الهيدروجين المتجددة الوفيرة وإمكاناتها المثبتة للإنتاج بتكاليف تنافسية عالمية”.

وأضاف “نظرا لأن العديد من الاقتصادات الأفريقية لم تقع في شراك الصناعات القائمة على الوقود الأحفوري، فيمكنها القفز إلى اقتصاد قائم على الطاقة المستدامة”.

وجاء في التقرير أن الحكومة الموريتانية وقعت مذكرة تفاهم بشأن “مشروع نور” لاستخراج ما يصل إلى 10 غيغاوات من الهيدروجين.

وأردف “في منطقة برية وبحرية تبلغ مساحتها 14400 كيلومتر مربع تقريبا، يمكن لمشروع نور توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أيضا”.

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