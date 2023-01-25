The FPSO Mauritania is seen 24 February 2006 in the port of Chinguitti before heading out to the oil field. Mauritania started pumping crude oil Friday at its Chinguetti offshore oilfields in the Atlantic Ocean, making it Africa's newest oil producer, the national oil company Societe Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH) announced. With a daily production target of 75,000 barrels, Mauritania hopes to earn some 200 million dollars a year from oil exports expected to begin around March 20. AFP PHOTO (Photo by AFP)

تقرير : بلدان مغاربيان طوّرا استراتيجية للاستفادة من الهيدروجين الأخضر 

2023-01-25 / 18:13
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هبة بريس _ الرباط

كشفى تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) أن موريتانيا والمغرب ضمن الدول الأفريقية التي طورت استراتيجيات للاستفادة من طاقة الهيدروجين الأخضر.

وتحدث التقرير عن القطاعات التي يصعب توصيلها بالكهرباء، لافتا إلى أن بعض البلدان في أفريقيا – بما في ذلك موريتانيا والمغرب – طورت استراتيجيات للاستفادة من “موارد الهيدروجين المتجددة الوفيرة وإمكاناتها المثبتة للإنتاج بتكاليف تنافسية عالمية”.

وأضاف “نظرا لأن العديد من الاقتصادات الأفريقية لم تقع في شراك الصناعات القائمة على الوقود الأحفوري، فيمكنها القفز إلى اقتصاد قائم على الطاقة المستدامة”.

وجاء في التقرير أن الحكومة الموريتانية وقعت مذكرة تفاهم بشأن “مشروع نور” لاستخراج ما يصل إلى 10 غيغاوات من الهيدروجين.

وأردف “في منطقة برية وبحرية تبلغ مساحتها 14400 كيلومتر مربع تقريبا، يمكن لمشروع نور توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أيضا”.

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