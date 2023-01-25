محكمة مصرية تغرم الفنانة ليلى غفران بتهمة السب والتشهير

هبة بريس - وكالات

قضت محكمة مصرية بتغريم الفنانة ليلى غفران، فى واقعة اتهامها بسب وقذف محاميها السابق الدكتور حسن أبو العينين، والتشهير به مبلغ 20 ألف جنيه وسداد 10 آلاف جنيه تعويضات له.

وأكد المحامي حسن أبو العينين، أن النيابة العامة أحالت دعواه القضائية ضد الفنانة ليلى غفران بعد سنتين من التحقيقات بتهمة السب والقذف والتشهير بمحاميها الدكتور حسن أبو العينين، ونظرت المحكمة بجلستها في 30 نوفمبر 2022 في القضية رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022.

وأوضح أبو العينين، أنه تقدم ببلاغ ضد الفنانة ليلي غفران و3 آخرين، في الإدارة العامة لمكافحة تكنولوجيا المعلومات، في عام 2020، بعد أن قامت الفنانة باتهامه بسرقة “خاتم ألماس” كانت عاملة المنزل لديها في اللصة .

أبو العينين، أكد أنه بعد اتهامه والسب والقذف في حقه أقام دعواه القضائية ضد الفنانة وطالب بتعويض مليون جنيه.

وكشفت الدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، أن المحامي أبو العينين رفع دعواه القضائية ضد الفنانة ليلى غفران، متهما إياه بالسب والقذف والتشهير به، مطالبا بتعريض مالي قدره مليون جنيه، لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.

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