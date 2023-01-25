مزور :” الملك يركز بشدة على استعمال كل الوسائل الإبداعية لتدبير وتوفير الماء للمغاربة”

هبة بريس - الرباط

نظمت مجلة صناعة المغرب، يوم الثلاثاء 24 يناير 2023، النسخة الخامسة للحدث العلمي ” صباحيات الصناعة” حول موضوع ” صناعة المياه: تحديات ملحة ومستقبلية، وذلك بفندق غراند موغادور بالدار البيضاء.

وحققت النسخة الخامسة لـ لصباحيات الصناعة، والتي نظمت تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التجهيز والماء، نجاحا مبهرا، بمشاركة أزيد من 900 مشاركة، وبحضور الوزير رياض مزور، وشخصيات وطنية ودولية وجهات فاعلة من عالم الصناعة المائية، من بينهم خبراء متخصيصين في البيئة والتنمية المستدامة.

وكان الحدث العلمي فرصة لتسليط الضوء على الأزمة التي يعرفها العالم والمغرب بوجه الخصوص على مستوى إدارة الموارد المائية التي أصبحت أولوية ملحة، في ظل التقلبات المناخية الراهنة، علما أن المملكة المغربية اتخذت سلسلة من الإجراءات لتعزيز إمدادات مياه الشرب والري وتعزيز قدرة بلدنا على الصمود في وجه المخاطر المناخية، من بينها تنفيذ البرنامج الوطني لإمداد مياه الشرب والري 2020-2027، بميزانية تقدر بـ 155.4 مليار درهم.

وقال هشام الرحيوي، رئيس ومؤسس مجلة صناعة المغرب في تصريح لوسائل الإعلام، إن النسخة الخامسة لصباحيات الصناعة، تأتي في سياق صعب حيث يشهد العالم أزمة مائية مقلقة، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية أثرت بشكل سلبي على عدد من القطاعات الحيوية، الشيء الذي دفع الحكومة للتعامل مع الظاهرة كإشكالية مستدامة ليتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الحاسمة بناء على الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، أبرزها تشييد أزيد من 50 سد صغير في أفق 2050. وبناء وحدات لتصفية المياه.

وتابع قائلا:” هذه المحاور ومواضيع أخرى تطرق لها 15 خبير دولي ومحلي متخصصين في مجال سياسات الماء من بينهم ممثلو الحكومة، والجهات الفاعلة العاملة في تطوير عدة قطاعات صناعية”

ومن جهته، عبر رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الخامسة من صباحيات الصناعة، مشيرة إلى ان المغرب في حاجة ماسة لمثل هذه التظاهرات العلمية، التي تضع صورة ملخصة للوضعية الراهنة التي يعيشها المغرب، إضافة إلى البحث عن حلول مبتكرة قصد الحد والتقليل من تداعياتها.

وقال مزور، في تصريح لوسائل الإعلام، إن الملك محمد السادس يركز بشدة على استعمال كل الوسائل الإبداعية من أجل تدبير وتوفير الماء للمغاربة والتركيز على تسريع المشاريع قصد تجازو أزمة الماء,

وأفاد مزور، أن الوزارة تشتغل بشكل يومي لتوفير الظروف الجيدة للصناعيين، موضحا أن كل القطاعات معبئة لتحقيق الأليات للاستجابة لتعليمات الملك محمد السادس التي يكن اهتماما كبيرا للماء.

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