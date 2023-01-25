الملك محمد السادس

واشنطن تشيد بدور الملك محمد السادس في دعم السلام والأمن

2023-01-25 / 16:57
0
هبة بريس

أشادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية، ميشيل سيسون، اليوم الأربعاء 25 يناير بالرباط، بدور الملك محمد السادس في دعم السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحول العالم.

وقالت سيسون، في ندوة صحفية عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، “نقدر عاليا دور الملك محمد السادس في دعم السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحول العالم”.

وأضافت “هذا اللقاء كان، أيضا، فرصة لمناقشة انتخاب المغرب الأخير في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلا عن أهمية حقوق الإنسان”.

وأعلنت ميشيل سيسون عن اجتماع مرتقب مع فريق الأمم المتحدة القُطري لمناقشة كيفية دعم برامج المنظمة للتنمية الاقتصادية الإقليمية، وسبل عيش النساء والشباب، فضلا عن مساعدة اللاجئين والمهاجرين السريين. وأكدت أن الأمر يتعلق بقضايا “يأخذها شركاؤنا المغاربة على محمل الجد”.

كما رحبت المسؤولة الأمريكية بمساهمات المغرب في بعثات حفظ السلام الأممية عبر العالم، ولا سيما بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، وعمليات الانتشار الجارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى.

و عبرت السيدة سيسون عن خالص تعازيها لأسر جنود القبعات الزرق المغاربة الذين قدموا “أسمى تضحية” خلال هذه المهمات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وأخيرا انكشف المستور.. الكابرانات يكرمون من صوت ضد المغرب

وأخيرا انكشف المستور.. الكابرانات يكرمون من صوت ضد المغرب

2023-01-25 / 17:51
Photo of الصحراء المغربية.. أمريكا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

الصحراء المغربية.. أمريكا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

2023-01-25 / 17:42
Photo of نواب الأمة يسائلون أخنوش حول “تشجيع الاستثمار”

نواب الأمة يسائلون أخنوش حول “تشجيع الاستثمار”

2023-01-25 / 15:02
Photo of بنعلي: “الإطار القانوني الحالي لا يتيح للدولة التدخل مباشرة في المخزون الاستراتيجي”

بنعلي: “الإطار القانوني الحالي لا يتيح للدولة التدخل مباشرة…

2023-01-25 / 14:44
Photo of سانشيز: “من مصلحة إسبانيا وأوربا الحفاظ على العلاقات مع المغرب”

سانشيز: “من مصلحة إسبانيا وأوربا الحفاظ على العلاقات مع…

2023-01-25 / 13:11
Photo of ألباريس يؤكد فتح حدود سبتة ومليلية في وجه البضائع خلال الأسبوع الجاري

ألباريس يؤكد فتح حدود سبتة ومليلية في وجه البضائع…

2023-01-25 / 12:19
Photo of صندوق النقد الدولي ينوه بـ”الاستجابة السياسية القوية” للمغرب

صندوق النقد الدولي ينوه بـ”الاستجابة السياسية القوية” للمغرب

2023-01-25 / 11:17
Photo of الملك يعزي أسرة العلامة الموريتاني محمد المختار ولد اباه

الملك يعزي أسرة العلامة الموريتاني محمد المختار ولد اباه

2023-01-25 / 10:55
Photo of المغرب يدين بأشد العبارات تمزيق نسخة من المصحف الشريف بلاهاي الهولندية

المغرب يدين بأشد العبارات تمزيق نسخة من المصحف الشريف…

2023-01-25 / 10:06
Photo of إهانة استثمارات سعودية بالجزائر …تأكيد لغباء وبلادة الديبلوماسية الجزائرية

إهانة استثمارات سعودية بالجزائر …تأكيد لغباء وبلادة الديبلوماسية الجزائرية

2023-01-24 / 23:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق