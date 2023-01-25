صاحب فيديو “الدجاج ال.ميت” يؤكد: “الفيديو غير حقيقي وهدفه توعية المواطنين”
بعد الضجة الكبيرة التي أثارها ما أصبح يعرف إعلاميا ب”فيديو الدجاج الميت”، كشف صاحب هذا الأخير التفاصيل الكاملة للواقعة.
وذكر صاحب الفيديو وهو ممثل ومنشط ثقافي، في تصريح لهبة بريس، أن الفيديو موضوع الجدل غير حقيقي، مشيرا إلى أنه مجرد فيديو توعوي، قام بتصويره لتوعية وتحسيس المواطنين بخطورة هذا الأمر.
وأضاف المعني بالأمر، أنه استوحى الفكرة من ربورطاج نشرته القنوات والمواقع الالكترونية قبل مدة، حول حجز السلطات لكمية من الدجاج النافق موجه للاستهلاك بأحد المجازر بمدينة الدار البيضاء، وقام بإعادة تمثيلها بأسماء وهمية لتوعية المغاربة.
وتابع ذات المتحدث، أن بعض الجهات قاموا بإعادة توضيب الفيديو عبر حذف مقاطع وإضافة أخرى، وأعادوا نشره لخلق حالة من الخوف والهلع بين المواطنين، لافتا أنه يتوفر على الفيديو الأصلي الذي يحمل رسالة توعوية.
وشدد المتحدث ذاته، على أنه لم يشر في الفيديو المذكور، إلى أية جهة معينة ولم يوجه الاتهام لأي شخص، مطالبا السلطات بمتابعة من تبث تورطه في فبركة الفيديو ونشره لإثارة هلع ورعب المواطنين وتوريطه في هذه القضية.
11 تعليقات
مزياااااااااااااااااااااااان……و دبا ورينا الفيديو الاصلي باش نعرفوك واش كتكدب و لا لا
اش من توعية المواطنين هو خص ليوعيه يخرج على عباد الله ف الارزاق ديالهم بهاد الفيديوهات هدا كيتسمى صابوطاج ديال الاقتصاد المغربي .
سمع النيابة غتدخل وتدير تحقيق وهو يتخلع ، واش انت عندك شي عقل ، ارهبتي المواطنين ونضتي دابا كتقول غير توعوي .
ملّي ماقادش على تحمل تبعات ماقمت بنشره آش داك لشي نشير
عطا الله طرق التوعية بدون المساس بأحد
اخبار مزيفة يعاقب عليها القانون
لما احس ب ” الصهض” بدا يبرد السوق
نعم إنه كان يريد توعية المواطن ويذكره بخطورة أكل الدجاج مجهول المصدر الذي بعرض في المطاعم التي نادرا جدا ما تخضع للمراقبة النزيهة والصارمة وينصحهم بالإبتعاد عن المأكولاة الجاهزة الغير الصحية ومحاولة الإعتماد على أكل البيت الصحي والنظيف والموثوق به.
نعم إنه كان يريد توعية المواطن ويذكره بخطورة أكل الدجاج مجهول المصدر الذي بعرض في المطاعم التي نادرا جدا ما تخضع للمراقبة النزيهة والصارمة وينصحهم بالإبتعاد عن المأكولاة الجاهزة الغير الصحية ومحاولة الإعتماد على أكل البيت الصحي والنظيف والموثوق به.
قرصوك ابن عمي..هههههه
تدخل الأمن والمقدم والقايد بتخويف ناشري الفيديوهات وفاضحي الفساد يمسح كل الحقائق
الانسان يغير اقواله بين ليلة وضحاها بسبب سياسة التخويف والقمع والتهديد.
في المغرب لا تستغرب
بسوق الشابو او لافارج قديما بالحي المحمدي يباع إليك الميت ب10 دراهم ؟؟ الإقبال عليه خيالي وتبرير الثمن مات اختناق فقط…نصيحة اشتروه حيا للضرورة!
كاينين الباعة الدوهجينفي الاحياء الشعبية يبيعون الدجاج الميت للموطنين مع الاسف الحقيقة هي هدي كاينين الناس اللي ما عندهم لا ضمير همهم الوحيد هو الربح السريع على حساب صحة المواطنين نعلة الله عليهم يجيب المراقبة و يد من حديد.,
توعوي وصاحب لخليع بصفرو ولحم الحمير السنة الماضية وزيد وزيد ،الهلع الكل باغي يربح الفلس باية طريقة .
وقصة مدينة اسفي والمراقبة الصحية لبعض السناكات بحضور الباشا وكل الحلات في حالات 😞