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أمن طانطان يوقف 3 أشخاص متورطين في السرقة بالعنف

2023-01-25 / 16:23
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان، مساء أمس الثلاثاء 24 يناير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا رفقة شخص رابع على سرقة سيارة نفعية وتعريض صاحب محل تجاري وأحد زبنائه للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف ثلاثة من بينهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بارتكاب اعتداءات جنسية وتنظيم الهجرة غير الشرعية والضرب والجرح والعنف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الرابع بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

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‫10 تعليقات

  2. الرجوع لتطبيق عقوبة الإعدام وكفى من العقوبات الردعية. لا سماحة مع الفساد..

  3. حفظ الله بلدنا المغرب من كيد الكائدين المغرب بلد الامن والامان والايمان …

  4. يجب تطبيق القانون والقصاص عليهم لان هاته الكائنات الضارة بالمجتمع تشكل خطرا كبيرا عليه..

  6. على القضاء أن يشدد العقوبة على المجرمين وذوي السوابق العدلية والمبحوث عنهم..

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