كورونا المغرب
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كورونا بالمغرب.. تسجيل 13 إصابة جديدة

2023-01-25 / 16:13
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء 25 يناير، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 24 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و874 ألف و417 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و420 ألف و780 شخصا، مقابل 24 مليون و919 ألف و620 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 59 ألف و694 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و199 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و802 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (4) والرباط سلا القنيطرة (3) وفاس مكناس (2)، وجهة الشرق(2)، وطنجة تطوان الحسيمة (1) وبني ملال خنيفرة (1)

وبلغ مجموع الحالات النشطة 101 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 3 حالات.

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