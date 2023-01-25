حمد الله أمام كريستيانو رونالدو في مباراة قوية بين النصر والاتحاد

2023-01-25 / 16:03
0
هبة بريس - وكالات

يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اختباره الجدي الأول مع النصر السعودي منذ قدومه الشهر الماضي، عندما يلاقي الاتحاد غدا الخميس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتقام مواجهة النصر والاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

وقبل هذه المباراة، يلعب الهلال مع الفيحاء في نصف النهائي الثاني، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.

ويشارك الهلال في الكأس السوبر بصفته بطلا للدوري الموسم الماضي، والفيحاء بطلا لكأس الملك، بينما يشارك الاتحاد كوصيف للدوري، مع النصر ثالث الدوري بدلا من وصيف الكأس (الهلال).

ويملك الهلال ثلاثة ألقاب في المسابقة، مقابل اثنين للنصر ولقب لكل من الفتح والشباب والأهلي.

وكان نظام الكأس السوبر السعودي في السنوات الماضية عبارة عن مباراة واحدة تجمع بطلي الدوري والكأس، لكن بنظامها الجديد تسير على خطى مسابقة الكأس السوبر الإسباني التي احتضنتها السعودية أخيرا بمشاركة أربعة أندية وتوج برشلونة بلقبها.

والتقى النصر والاتحاد هذا الموسم في الدوري المحلي، وانتهت المباراة التي شهدت طرد لاعب من كل فريق بالتعادل السلبي، علما بأن الاتحاد فاز الموسم الماضي ذهابا وإيابا (3-1 و3-0).

ويعيش الفريقان موسما مميزا، حيث لم يتعرض كل منهما سوى لخسارة واحدة، على غرار الهلال.

ويحتل الاتحاد حاليا المركز الثالث في الدوري بفارق نقطتين عن النصر بعد 14 مباراة، وبلغ الدور ربع النهائي لكأس الملك.

أما النصر، فيتربع على صدارة الدوري وتأهل لربع نهائي كأس الملك، ولهذا سيرمي كل فريق بكل ثقله من أجل حسم بطاقة النهائي لصالحه، وكل منهما مؤهل لذلك في ظل وجود كم كبير من العناصر المميزة في الفريقين.

ويبرز في الاتحاد، هدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله، والثلاثي البرازيلي رومارينيو داسيلفا، وإيغور كورونادو، والحارس مارسيلو غروهي والمصريان طارق حامد وأحمد حجازي.

بينما يضم النصر الأسطورة رونالدو الذي سيبلغ الثامنة والثلاثين نهاية الأسبوع المقبل، والبرازيلي تاليسكا متصدر ترتيب هدافي الدوري (12 هدفا) ومواطنه لويز غوستافو إلى جانب الحارس الجديد الأرجنتيني أغوستين روسي بديل المصاب الكولومبي دافيد أوسبينا، وعبدالإله العمري وعبدالرحمن غريب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لقجع ينوب عن الجامعة في عزاء رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الموريتانية

لقجع ينوب عن الجامعة في عزاء رئيس العصبة الوطنية…

2023-01-25 / 14:02
Photo of مباريات اليوم بالبطولة.. صدامات حارقة و قمة الوداد و الماص تشد الأنفاس

مباريات اليوم بالبطولة.. صدامات حارقة و قمة الوداد و…

2023-01-25 / 12:10
Photo of الفيفا تكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم للسيدات 2023

الفيفا تكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم للسيدات 2023

2023-01-25 / 11:54
Photo of اعلام : مودريتش يوقع لنادي النصر السعودي

اعلام : مودريتش يوقع لنادي النصر السعودي

2023-01-24 / 21:56
Photo of مسؤول بالاتحاد الألماني: ظهرنا كالقردة في قطر

مسؤول بالاتحاد الألماني: ظهرنا كالقردة في قطر

2023-01-24 / 20:43
Photo of مشجع مغربي يفاجئ مدرب الريال بطلب غريب

مشجع مغربي يفاجئ مدرب الريال بطلب غريب

2023-01-24 / 18:42
Photo of الجامعة تحدد نهاية الأسبوع موعدا لانطلاقة الدور الرابع من كأس العرش

الجامعة تحدد نهاية الأسبوع موعدا لانطلاقة الدور الرابع من…

2023-01-24 / 14:28
Photo of العصبة الاحترافية تؤجل استئناف إياب القسم الثاني لغاية 17 فبراير

العصبة الاحترافية تؤجل استئناف إياب القسم الثاني لغاية 17…

2023-01-24 / 12:55
Photo of رابطة “الليغا” تصدم برشلونة في الميركاتو الشتوي

رابطة “الليغا” تصدم برشلونة في الميركاتو الشتوي

2023-01-24 / 12:00

“مبابي” يسجل خمسة أهداف بمباراة واحدة ويقترب من كافاني

2023-01-23 / 23:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق