محمد اوزين

أوزين يطير إلى الجزائر لهذا السبب

2023-01-25 / 15:20
3
محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشف محمد اوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ونائب رئيس مجلس النواب، في اتصال بهبة بريس، أنه قاد وفدا برلمانيا عن غرفتي مجلس النواب والمستشارين للمشاركة في الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي ستحتضنه الجزائر نهاية هذا شهر يناير الجاري.

وكشف أوزين أن الزيارة تروم مشاركة المغرب في هذا المؤتمر رغم القطيعة الدبلوماسية المعلنة من الجانب الجزائري الذي اتخذ قرار اغلاق الأجواء في وجه الطيران المغربي، مشيرا أن زيارة الوفد تأتي تجسيدا لسياسة المغرب التي وضعت قطيعة مع سياسة الكرسي الفارغ، وأنه بات حاضرا بقوة على الساحة الدولية والاقليمية وفي جميع اللقاءات والمؤتمرات التي هو عضو فيها، وذلك لقطع الطريق أمام خصوم وحدتها الترابية.
الوفد الذي بضم ثلاثة برلمانيين عن مجلس النواب وبرلمانيين عن مجلس المستشارين، يشارك في فعاليات المؤتمر خلال الفترة الممتدة بين 26 و30 يناير الجاري، ومن المرتقب أن يعرف مشاركة ممثلين من حوالي 37 دولة، و45 مشاركا ما بين برلماني وإداري و17 رئيس برلمان و5 منظمات برلمانية مراقبة إقليمية ودولية.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صاحب فيديو “الدجاج ال.ميت” يؤكد: “الفيديو غير حقيقي وهدفه توعية المواطنين”

صاحب فيديو “الدجاج ال.ميت” يؤكد: “الفيديو غير حقيقي وهدفه…

2023-01-25 / 16:40
Photo of أمن طانطان يوقف 3 أشخاص متورطين في السرقة بالعنف

أمن طانطان يوقف 3 أشخاص متورطين في السرقة بالعنف

2023-01-25 / 16:23
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 13 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 13 إصابة جديدة

2023-01-25 / 16:13
Photo of أمن الرباط يوقف سارق وكالة لصرف العملات

أمن الرباط يوقف سارق وكالة لصرف العملات

2023-01-25 / 15:36

درك إنزكان يشن حملة ضد تجارة المخدرات

2023-01-25 / 14:10
Photo of الدجاج النافق .. مقطع” فيديو” يثير الهلع ومطالب بفتح تحقيق

الدجاج النافق .. مقطع” فيديو” يثير الهلع ومطالب بفتح…

2023-01-25 / 13:28
Photo of أكادير : الاعلان عن مشروع المخطط التوجيهي للماء بجهة سوس ماسة

أكادير : الاعلان عن مشروع المخطط التوجيهي للماء بجهة…

2023-01-25 / 12:54
Photo of منابع شلالات أزود.. للسياحة عنوان في بلد الأمن والأمان

منابع شلالات أزود.. للسياحة عنوان في بلد الأمن والأمان

2023-01-25 / 12:44
Photo of مسؤولة قضائية تأمر بمتابعة مدير نشر في حالة اعتقال وعميد أمن ينبهها

مسؤولة قضائية تأمر بمتابعة مدير نشر في حالة اعتقال…

2023-01-25 / 12:30
Photo of تورط في عملية سرقة بالعنف.. إيقاف شخص بالبيضاء

تورط في عملية سرقة بالعنف.. إيقاف شخص بالبيضاء

2023-01-25 / 12:02

‫3 تعليقات

  1. انتم في كوكب ونحن في كوكب آخر. تحية كريمة لشرفاء بلدي الذين يعاملون العدو بالمثل.

    2

  2. كان لزاما عليكم أن تفرضوا التنقل من المغرب وأتساءل هل اديتم ثمن الرحلة من المغرب الى فرنسا ثم بعد ذالك عند الكابرنات من مالك الخاص ام؟؟؟

  3. لا أذري لماذا لم يسمح لي بالظغط على زر الإعجاب.
    أرشدونا رحمكم الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق