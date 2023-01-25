أوزين يطير إلى الجزائر لهذا السبب

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشف محمد اوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ونائب رئيس مجلس النواب، في اتصال بهبة بريس، أنه قاد وفدا برلمانيا عن غرفتي مجلس النواب والمستشارين للمشاركة في الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي ستحتضنه الجزائر نهاية هذا شهر يناير الجاري.

وكشف أوزين أن الزيارة تروم مشاركة المغرب في هذا المؤتمر رغم القطيعة الدبلوماسية المعلنة من الجانب الجزائري الذي اتخذ قرار اغلاق الأجواء في وجه الطيران المغربي، مشيرا أن زيارة الوفد تأتي تجسيدا لسياسة المغرب التي وضعت قطيعة مع سياسة الكرسي الفارغ، وأنه بات حاضرا بقوة على الساحة الدولية والاقليمية وفي جميع اللقاءات والمؤتمرات التي هو عضو فيها، وذلك لقطع الطريق أمام خصوم وحدتها الترابية.

الوفد الذي بضم ثلاثة برلمانيين عن مجلس النواب وبرلمانيين عن مجلس المستشارين، يشارك في فعاليات المؤتمر خلال الفترة الممتدة بين 26 و30 يناير الجاري، ومن المرتقب أن يعرف مشاركة ممثلين من حوالي 37 دولة، و45 مشاركا ما بين برلماني وإداري و17 رئيس برلمان و5 منظمات برلمانية مراقبة إقليمية ودولية.

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