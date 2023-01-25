نواب الأمة يسائلون أخنوش حول “تشجيع الاستثمار”

هبة بريس

يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ولاسيما المواد من 278 إلى 283.

ويتضمن جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية الخاصة برئيس الحكومة، خمسة أسئلة محورية في إطار وحدة الموضوع، تتعلق بالسياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار.

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