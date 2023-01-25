17 قت.يلا و2004 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 2004 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1484 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 يناير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 40 ألفا و842 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و267 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 33 ألفا و575 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته، أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين ‏و429 ألفا و400 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3 آلاف و961 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و267 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 287 مركبة.

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