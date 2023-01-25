صورة تعبيرية

الدجاج النافق .. مقطع” فيديو” يثير الهلع ومطالب بفتح تحقيق

2023-01-25 / 13:28
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هبة بريس - الرباط

لا حديث هذه الايام على منصات التواصل الاجتماعي سوى عن مقطع فيديو يوثق محادثة بين شخص و بائع للجملة مختص في توزيع الدجاج النافق على مطاعم و “سناكات” مشهورة بالعاصمة الاقتصادية.

وحمل ” الفيديو ” تفاصيل دقيقة لكارثة في التغذية إذ عمد مُسجل الفيديو في اتصال هاتفي الى تمويه بائع الدجاج برغبته في شراء دجاج نافق

وتأكدت لدى بائع الدجاج النافق رغبة الأول الصريحة لشراء الدجاج الميت بعد ترديده كلمة السر لتبدأ عملية المساومة حول ثمن الدجاج غير الصالح للاستهلاك إذ جرى الاتفاق ، على ثمن 10 دراهم للدجاجة الواحدة والتي اشترط عليه الرجل أن تزن على أقل تقدير كيلوغرامين ونصف الكيلوغرام، في حين أكد “البائع المفترض” أنه لا يبيع أقل من 50 دجاجة.

وبعد أن ضربا الطرفان موعدا لرؤية نموذج للدجاج الميت، بدأ البائع بإقناع الرجل بجودة لحم الدجاج وأنه يبيعه لمطاعم وسناكات مشهورة بالدار البيضاء ؛ قبل أن يطلب بائع الدجاج النافق من المشتري اعتماد السرية لخطورة الفعل

المقطع المتداول أثار تخوف وذعر كبير وسط المستهلكين الذين طالبوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تدخل المصالح المختصة لتأكيد أو نفي صحة محتوى هذا الفيديو

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‫6 تعليقات

  1. الفيديو صور لأجل تنبيه المواطنين لخطورة الأكل في الأماكن المشبوهة، ومن يريد أن يتأكد من الأمر فما عليه سوى الذهاب لرحبة الدجاج بعين السبع ويشاهد بعينه

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