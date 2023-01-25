ألباريس يؤكد فتح حدود سبتة ومليلية في وجه البضائع خلال الأسبوع الجاري

2023-01-25 / 12:19
6
هبة بريس _ يسير الإيحيائي

من المتوقع ان تشهد المعابر البرية (سبتة ،مليلية ) بين المغرب وإسبانيا بحر هذا الأسبوع إستئناف حركة التجارة والبضائع التي كانت قد توقفت منذ حوالي أربع سنوات لأسباب سيادية من طرف المغرب.

وقال ” ألباريس” لوسائل إعلام إسبانية أن هذا القرار أتفق عليه من طرف الجانبين مبدئيا في إنتظار وضع اللمسات الأخيرة التي سيتدارسها الوفدين في الإجتماع رفيع المستوى المزمع إنعقاده في العاصمة الرباط يومي 1 _ 2 فبراير المقبل.

كما أكد ” الباريس” أن معبر ” باب سبتة” سيعرف إفتتاح مكتب جمركي جديد يتم من خلاله مراقبة وتقييم القيمة الضريبية للمباذلات بين المغرب وإسبانيا ، بحيث ستنتهي عبره العشوائية والفوضى التي دامت لعدة عقود من الزمن.

هذا وسيشكل الإجتماع المرتقب بين المغرب وإسبانيا لبنة جديدة في أفق التعاون والتقارب الذي ميز علاقة المملكتين في الآونة الأخيرة ، سيما بعد الأزمة الديبلوماسية التي إندلعت سنة 2021 بسبب السماح ل” بن بطوش” دخول الأراضي الإسبانية بهوية ووثائق مزورة.

وتجري إستعدادات مكثفة للوفود التي ستشارك في هذا الإجتماع يومي 1 _ 2 فبراير بالعاصمة الرباط، إذ من المتوقع أن يسفر عن قرارات إستثنائية تخص عددا من القضايا العالقة أهمها طريقة تدبير حجم المباذلات التجارية عبر المعبرين المذكورين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نواب الأمة يسائلون أخنوش حول “تشجيع الاستثمار”

نواب الأمة يسائلون أخنوش حول “تشجيع الاستثمار”

2023-01-25 / 15:02
Photo of بنعلي: “الإطار القانوني الحالي لا يتيح للدولة التدخل مباشرة في المخزون الاستراتيجي”

بنعلي: “الإطار القانوني الحالي لا يتيح للدولة التدخل مباشرة…

2023-01-25 / 14:44
Photo of سانشيز: “من مصلحة إسبانيا وأوربا الحفاظ على العلاقات مع المغرب”

سانشيز: “من مصلحة إسبانيا وأوربا الحفاظ على العلاقات مع…

2023-01-25 / 13:11
Photo of صندوق النقد الدولي ينوه بـ”الاستجابة السياسية القوية” للمغرب

صندوق النقد الدولي ينوه بـ”الاستجابة السياسية القوية” للمغرب

2023-01-25 / 11:17
Photo of الملك يعزي أسرة العلامة الموريتاني محمد المختار ولد اباه

الملك يعزي أسرة العلامة الموريتاني محمد المختار ولد اباه

2023-01-25 / 10:55
Photo of المغرب يدين بأشد العبارات تمزيق نسخة من المصحف الشريف بلاهاي الهولندية

المغرب يدين بأشد العبارات تمزيق نسخة من المصحف الشريف…

2023-01-25 / 10:06
Photo of إهانة استثمارات سعودية بالجزائر …تأكيد لغباء وبلادة الديبلوماسية الجزائرية

إهانة استثمارات سعودية بالجزائر …تأكيد لغباء وبلادة الديبلوماسية الجزائرية

2023-01-24 / 23:10
Photo of مركز ابحاث ..قرار البرلمان الأوروبي “غير مقبول و لا أساس له”

مركز ابحاث ..قرار البرلمان الأوروبي “غير مقبول و لا…

2023-01-24 / 22:27
Photo of من جنيف..المغرب يدعو إلى العمل على نزع السلاح النووي

من جنيف..المغرب يدعو إلى العمل على نزع السلاح النووي

2023-01-24 / 21:24
Photo of خبير أمريكي عن قرار البرلمان الأوروبي.. الشراكة يجب أن تقوم على الاحترام

خبير أمريكي عن قرار البرلمان الأوروبي.. الشراكة يجب أن…

2023-01-24 / 20:18

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق