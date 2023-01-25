درك إنزكان يشن حملة ضد تجارة المخدرات

2023-01-25 / 14:10
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بسرية إنزكان، يوم أمس الثلاثاء 24 يناير الجاري، من شن حملة أمنية ضد تجارة المخدرات.

وقالت مصادر الجريدة، أن الحملة استهدفت ضواحي مدينة إنزكان، بمنطقة غابة لمزار، حيت ينشط المروجون.

وحجزت المصالح الدركية ، خلال هذه العملية حوالي 100 كلغ ، من مخدر الكيف وطابا، بالإضافة إلى دراجة نارية وأسلحة بيضاء، في الوقت الذي تمكن فيه المروجون من الفرار وتم تحرير مذكرات بحث في حق المروجين بعدما تم تحديد هوياتهم الكاملة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الدجاج النافق .. مقطع” فيديو” يثير الهلع ومطالب بفتح تحقيق

الدجاج النافق .. مقطع” فيديو” يثير الهلع ومطالب بفتح…

2023-01-25 / 13:28
Photo of أكادير : الاعلان عن مشروع المخطط التوجيهي للماء بجهة سوس ماسة

أكادير : الاعلان عن مشروع المخطط التوجيهي للماء بجهة…

2023-01-25 / 12:54
Photo of منابع شلالات أزود.. للسياحة عنوان في بلد الأمن والأمان

منابع شلالات أزود.. للسياحة عنوان في بلد الأمن والأمان

2023-01-25 / 12:44
Photo of مسؤولة قضائية تأمر بمتابعة مدير نشر في حالة اعتقال وعميد أمن ينبهها

مسؤولة قضائية تأمر بمتابعة مدير نشر في حالة اعتقال…

2023-01-25 / 12:30
Photo of تورط في عملية سرقة بالعنف.. إيقاف شخص بالبيضاء

تورط في عملية سرقة بالعنف.. إيقاف شخص بالبيضاء

2023-01-25 / 12:02
Photo of الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2023-01-25 / 10:47
Photo of روايتان مغربيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية

روايتان مغربيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية

2023-01-25 / 09:52
Photo of أمن البيضاء يحجز 7 كلغ من مخدر الكوكايين ويعتقل شخصين

أمن البيضاء يحجز 7 كلغ من مخدر الكوكايين ويعتقل…

2023-01-25 / 09:40
Photo of صندوق النقد الدولي يثني على إصلاحات الحكومة بالصحة والتعليم

صندوق النقد الدولي يثني على إصلاحات الحكومة بالصحة والتعليم

2023-01-25 / 09:25
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2023-01-25 / 09:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق