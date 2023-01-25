درك إنزكان يشن حملة ضد تجارة المخدرات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بسرية إنزكان، يوم أمس الثلاثاء 24 يناير الجاري، من شن حملة أمنية ضد تجارة المخدرات.

وقالت مصادر الجريدة، أن الحملة استهدفت ضواحي مدينة إنزكان، بمنطقة غابة لمزار، حيت ينشط المروجون.

وحجزت المصالح الدركية ، خلال هذه العملية حوالي 100 كلغ ، من مخدر الكيف وطابا، بالإضافة إلى دراجة نارية وأسلحة بيضاء، في الوقت الذي تمكن فيه المروجون من الفرار وتم تحرير مذكرات بحث في حق المروجين بعدما تم تحديد هوياتهم الكاملة.

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