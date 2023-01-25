تورط في عملية سرقة بالعنف.. إيقاف شخص بالبيضاء

2023-01-25 / 12:02
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء 24 يناير الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في كونه أحد المتورطين في عملية للسرقة مقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، جرى توثيقها بمقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع الفيديو الذي يظهر تورط شخصين على متن دراجة نارية في اعتراض سبيل ضحيتين وتعريض أحدهما للسرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، حيث باشرت تحريات ميدانية مكثفة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيف أحدهما أمس الثلاثاء.

وقد أسفرت عملية الجس الوقائي التي أخضع لها المشتبه فيه لحظة توقيفه عن حجز هاتف نقال، يشتبه في كونه من متحصلات عملية سرقة مماثلة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات بغرض توقيف شريكه بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

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