الفيفا تكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم للسيدات 2023

هبة بريس - متابعة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن الكرة الرسمية لكأس العالم للسيدات 2023.

ونشر الموقع الرسمي لفيفا كرة كأس العالم للسيدات، صورة الكرة الرسمية لهذه التظاهرة الدولية.

والكرة الرسمية لكأس العالم، مقدمة من أدايداس، والتي ستحمل اسم “أوكيانوز”، وهي كرة القدم التاسعة على التوالي التي تنتجها أدايداس خصيصًا لكأس العالم للسيدات وقد صُممت لتلائم متطلبات اللعبة الحديثة وسرعتها.

ويتميز تصميم “أوكيانوز” الذي تم تطبيقه على خلفية بيضاء لؤلؤية، بزخرفة باللونين الأزرق والأخضر، وهو مستوحى من الطبيعة الأسترالية الغنية والفريدة، مع إيماءات بصرية تشير إلى الجبال الشاسعة في نيوزيلندا والرابط الذي يجمع أستراليا مع المحيط الهندي.

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