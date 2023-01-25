أكادير : الاعلان عن مشروع المخطط التوجيهي للماء بجهة سوس ماسة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عقدت اللجنة التقنية لمجلس الحوض المائي لسوس ماسة، قبل يومين، لقاء بين اعضاءها، من أجل مدارسة المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية.

وقال رئيس مجلس الحوض يوسف الجبهة في كلمته الافتتاحية ان المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية لحوض سوس تعد مرجعا للسياسة المائية على المستوى الجهوي،مشيرا أن أعداد هذا المخطط تم بطريقة تشاركية.

وقدم مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، عرضا مفصلا حول المشروع، معتبرا أن المخطط يهدف إلى تلبية الحاجيات المائية والمينى التزود بالماء في أفق 2050، وكذا المحافظة على الموارد المائية واقرار مجموعة من التدابير الكفيلة لاستعادة المخزون المائي للفرشات المائية واقرار التضامن بين عالية وسافلة الاحواض المائية والتعامل مع المخزون وفق مقاربة مستدامة.

وبعد مناقشة مستفيضة لمشروع المخطط التوجيهي تم تبني مجموعة من التوصيات والاقتراحات لتجويده واغناءه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0