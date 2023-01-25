أكادير : الاعلان عن مشروع المخطط التوجيهي للماء بجهة سوس ماسة

2023-01-25 / 12:54
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

عقدت اللجنة التقنية لمجلس الحوض المائي لسوس ماسة، قبل يومين، لقاء بين اعضاءها، من أجل مدارسة المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية.

وقال رئيس مجلس الحوض يوسف الجبهة في كلمته الافتتاحية ان المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية لحوض سوس تعد مرجعا للسياسة المائية على المستوى الجهوي،مشيرا أن أعداد هذا المخطط تم بطريقة تشاركية.

وقدم مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، عرضا مفصلا حول المشروع، معتبرا أن المخطط يهدف إلى تلبية الحاجيات المائية والمينى التزود بالماء في أفق 2050، وكذا المحافظة على الموارد المائية واقرار مجموعة من التدابير الكفيلة لاستعادة المخزون المائي للفرشات المائية واقرار التضامن بين عالية وسافلة الاحواض المائية والتعامل مع المخزون وفق مقاربة مستدامة.

وبعد مناقشة مستفيضة لمشروع المخطط التوجيهي تم تبني مجموعة من التوصيات والاقتراحات لتجويده واغناءه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

درك إنزكان يشن حملة ضد تجارة المخدرات

2023-01-25 / 14:10
Photo of الدجاج النافق .. مقطع” فيديو” يثير الهلع ومطالب بفتح تحقيق

الدجاج النافق .. مقطع” فيديو” يثير الهلع ومطالب بفتح…

2023-01-25 / 13:28
Photo of منابع شلالات أزود.. للسياحة عنوان في بلد الأمن والأمان

منابع شلالات أزود.. للسياحة عنوان في بلد الأمن والأمان

2023-01-25 / 12:44
Photo of مسؤولة قضائية تأمر بمتابعة مدير نشر في حالة اعتقال وعميد أمن ينبهها

مسؤولة قضائية تأمر بمتابعة مدير نشر في حالة اعتقال…

2023-01-25 / 12:30
Photo of تورط في عملية سرقة بالعنف.. إيقاف شخص بالبيضاء

تورط في عملية سرقة بالعنف.. إيقاف شخص بالبيضاء

2023-01-25 / 12:02
Photo of الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2023-01-25 / 10:47
Photo of روايتان مغربيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية

روايتان مغربيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية

2023-01-25 / 09:52
Photo of أمن البيضاء يحجز 7 كلغ من مخدر الكوكايين ويعتقل شخصين

أمن البيضاء يحجز 7 كلغ من مخدر الكوكايين ويعتقل…

2023-01-25 / 09:40
Photo of صندوق النقد الدولي يثني على إصلاحات الحكومة بالصحة والتعليم

صندوق النقد الدولي يثني على إصلاحات الحكومة بالصحة والتعليم

2023-01-25 / 09:25
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2023-01-25 / 09:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق