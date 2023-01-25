مباريات اليوم بالبطولة.. صدامات حارقة و قمة الوداد و الماص تشد الأنفاس
هبة بريس ـ رياضة
تتواصل اليوم فعاليات الجولة 15 من بطولة القسم الاحترافي الأول و ذلك بإجراء أربع لقاءات حسب ما أعلنته لجنة البرمجة التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم.
و تنطلف أولى المباريات في الساعة الرابعة عصرا و ستجمع الجيش الملكي باتحاد طنجة، في قمة المتناقضات بين الجيش الباحث عن الصدارة و طنجة الذي يسعى لأول انتصار في بطولة هذا العام.
ثاني المباريات نهار اليوم و أيضا تنطلق في الرابعة عصرا و ستجمع بين المغرب التطواني و مولودية وجدة، و هو اللقاء الذي سيلعب بملعب العربي الزوالي بالدار البيضاء.
و في السادسة و الربع مساءا، ستجرى مباراة أولمبيك أسفي و الشباب السالمي بملعب المسيرة بأسفي، حيث سيبحث كلا الطرفين عن تحسين تموقعهما في وسط الترتيب و الاقتراب أكثر من رباعي المقدمة.
و ستختتم الأمسية بطبق كروي سيكون ممتعا بلا شك من خلال قمة الوداد الرياضي و المغرب الفاسي بمركب محمد الخامس، و هي المباراة التي ستنطلق بداية من الثامنة و النصف ليلا.
5 تعليقات
الوداد فربق كبير
الوداد يفوز باللقب
الوداد يمكن يفوز بكأس العالم للأندية
الوداد فربق ضعيف ❗ هذه السنة
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد