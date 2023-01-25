عبد اللطيف الحموشي

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2023-01-25 / 10:47
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هبة بريس

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن الحاجب والمهدية ومكناس وطنجة والناظور والزمامرة والدار البيضاء وواد زم وإيموزار كندر وبني ملال وخريبكة.

وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، ستة عشر منصبا جديدا للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين رئيسي فرقتي الشرطة القضائية بمدينتي الحاجب والمهدية، علاوة على تعيين رئيس لفرقة تابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بمدينة مكناس.

كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة أخرى للأمن العمومي، تضمنت تعيين تسعة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن خريبكة وبني ملال والدار البيضاء والناظور، فضلا عن تعيين أربعة رؤساء للهيئات الحضرية بمدن إيموزار كندر وواد زم والزمامرة وطنجة.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

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