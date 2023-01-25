بسبب مرض تنفسي.. كوريا الشمالية تغلق مدينة بيونغ يانغ

2023-01-25 / 10:18
5
هبة بريس - وكالات

أمرت السلطات الكورية الشمالية بفرض إغلاق لمدة خمسة أيام في العاصمة بيونغ يانغ بدءا من اليوم الأربعاء بسبب ارتفاع حالات الإصابة بمرض يصيب الجهاز التنفسي.

جاء ذلك وفقا لإشعار رسمي لحكومة كوريا الشمالية قال موقع “إن كي نيوز” ومقره سول إنه اطلع عليه.

ويأتي الأمر بعد يوم من تقرير للموقع نفسه أفاد بأن سكان بيونغ يانغ يبدو أنهم يخزنون البضائع بعد تلقي تحذير مسبق من إغلاق قادم.

وقال الإشعار الجديد إن الحالات المرضية المنتشرة حاليا في العاصمة تشمل نزلات البرد لكنه لم يذكر “كوفيد-19”.

وذكر الإشعار أنه يتعين على السكان البقاء في منازلهم حتى نهاية يوم الأحد ويجب أن يخضعوا لفحوصات درجة الحرارة عدة مرات في اليوم.

ومن غير الواضح ما إذا كانت مدن أخرى تخضع أيضا للإغلاق، ولم تعلن وسائل الإعلام الحكومية بعد عن الإجراءات الجديدة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of باريس ..إغلاق محطة قطارات إثر عمل تخريبي

باريس ..إغلاق محطة قطارات إثر عمل تخريبي

2023-01-24 / 22:42
Photo of السفارة السويدية لدى أنقرة تغلق أبوابها خشية المظاهرات

السفارة السويدية لدى أنقرة تغلق أبوابها خشية المظاهرات

2023-01-24 / 19:24
Photo of تركيا: سنرفع دعاوى بمحاكم 120 دولة ردا على الاساءة للإسلام

تركيا: سنرفع دعاوى بمحاكم 120 دولة ردا على الاساءة…

2023-01-24 / 09:56
Photo of الحكومة الكويتية تقدم استقالتها

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها

2023-01-23 / 20:49
Photo of م__قتل 3 عسكريين جزائريين بتحطم هليكوبتر

م__قتل 3 عسكريين جزائريين بتحطم هليكوبتر

2023-01-23 / 19:13
Photo of الصين: أكثر من 12 ألف وفاة بكورونا خلال 7 أيام

الصين: أكثر من 12 ألف وفاة بكورونا خلال 7…

2023-01-23 / 13:11
Photo of المصري نجيب ساويرس ل”تبون”: “36 مليار تحتاج عمارة سكنية أو نفق تحت الأرض”

المصري نجيب ساويرس ل”تبون”: “36 مليار تحتاج عمارة سكنية…

2023-01-23 / 11:45
Photo of الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

2023-01-23 / 10:22
Photo of بوركينا فاسو تطلب من فرنسا مغادرة البلاد.. وماكرون: ننتظر توضيحات

بوركينا فاسو تطلب من فرنسا مغادرة البلاد.. وماكرون: ننتظر…

2023-01-23 / 09:25
Photo of أردوغان يحدد موعد الانتخابات العامة في تركيا

أردوغان يحدد موعد الانتخابات العامة في تركيا

2023-01-22 / 23:20

‫5 تعليقات

  3. بعيداً عن الموضوع كورويا الشماليه دولة قوية حربية وسلاحية قادر على إزعاج كبار الدول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق