المغرب يدين بأشد العبارات تمزيق نسخة من المصحف الشريف بلاهاي الهولندية

هبة بريس

أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات إقدام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، بلاهاي الهولندية.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء،أن المملكة تستنكر هذه الخطوة الاستفزازية الجديدة التي تمس بمقدسات وبمشاعر أكثر من مليار مسلم.

وإذ تذكر المملكة المغربية بقيم التسامح و التعايش واحترام المقدسات، يضيف البلاغ، فإنها تؤكد على ضرورة إعمال القانون والتعامل بحزم لردع كل مس بالأديان ومشاعر المنتسبين لها.

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