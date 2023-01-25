أمن البيضاء يحجز 7 كلغ من مخدر الكوكايين ويعتقل شخصين

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الثلاثاء 24 يناير الجاري، من حجز سبعة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين، وتوقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول على متن سيارة خفيفة بمدخل مدينة الدار البيضاء، وهو في حالة تلبس بحيازة كيلوغرامين من مخدر الكوكايين ومبلغ 10 ملايين سنتيم، قبل أن تقود عملية التفتيش المنجزة بمنزله بمنطقة الهرهورة بضواحي مدينة الرباط إلى حجز ثلاثة كيلوغرامات إضافية من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي قدره ثمانية ملايين سنتيم.

ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، تم توقيف المشتبه فيه الثاني بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، وبحوزته كيلوغرامين من الكوكايين، ليصل مجموع الكميات المحجوزة إلى سبع كيلوغرامات من هذا المخدر، فضلا عن مبلغ مالي إجمالي بلغ 18 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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