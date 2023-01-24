اعلام : مودريتش يوقع لنادي النصر السعودي

هبة بريس _ رياضة

كشفت تقارير سعودية عن مفاجأة مدوية في سوق الانتقالات بالدوري السعودي لكرة القدم.

وقالت صحيفة اليوم إن نادي النصر السعودي حصل على توقيع صانع ألعاب نادي ريال مدريد، الدولي الكرواتي لوكا مودريتش.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة أن مودريتش وقع للنصر فعلا وأن الصفقة ستعلن في القريب العاجل.

وكتب “الميدان الرياضي” القسم الرياضي للصحيفة على حسابه في موقع “تويتر”: “خاص للميدان: نادي النصر يوقع مع اللاعب لوكا مودريتش وذلك بعد أن حصل النادي على الموافقة من اللاعب لتمثيل صفوف النادي ومن المتوقع في القريب العاجل إعلان الصفقة الكبيرة”.

ولم يكشف المصدر عن موعد محدد لانضمام مودريتش (37 عاما) للنصر، وإن كانت الصفقة ستتم خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية أو عقب نهاية الموسم الجاري.

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