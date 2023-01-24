سطات…حادثة سير بالطريق السيار تخلف قتيل وجرحى

2023-01-24 / 21:47
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، ان حادثة سير عرفتهت الطريق السيار سطات مراكش، خلفت اليوم الثلاثاء مصرع طفل أصيب حوالي أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب ذات المصادر، فإن اصطدام قوي جرى بين سيارتين خفيفتين بالطريق المذكورة على مستوى جماعة سيدي محمد بن رحال ضواحي سطات، مخلفا وفاة طفل على الفور فيما أصيبت والدته بجروح وصفت بالخطيرة ادخلت على اثرها قسم العناية المركزة بمستشفى الحسن الثاني بسطات، فيما قدمت الاسعافات الأولية لباقي المصابين.

الحادث المؤلم هذا، فتحت على اثره عناصر كوكبة الدراجات التابعة للدرك الملكي تحقيقاتها لمعرفة أسباب وظروف وقوعه، فيما تم اجلاء جثة الطفل صوب مستودع الأموات بالمستشفى ذاته.

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