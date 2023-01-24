قافلة “مواهب كروية” تحط الرحال بالاقاليم الجنوبية

هبة بريس

حطت قافلة مواهب كروية الرحال بالاقاليم الجنوبية و إستهلت رحلتها الجنوبية من اقليم أوسرد و بالضبط من المعبر الحدودي الگرگارات مرورا ببئر گندوز، ثم الداخلة و بوجدور وصولا الى العيون التي تعدت الألفين مشارك لتكمل رحلتها الى باقي الاقاليم العشر بالجهات الجنوبية الثلاث. حيث يفتتح السادة العمال مراسيم الافتتاح و انطلاق مباراة التنقيب رفقة وفود و ممثلين لكل القطاعات الوزارية المشاركة رفقة لجنة التحكيم و الاطر التقنية للجامعة الملكية المغربية لكرة القديم

محطة بوجدور عرفت حضور العامل باقليم بوجدور رئيس الحامية العسكرية الذين استقبلتهم رئاسة مواهب كروية اللتي يمثلها كل من السيدة بهية بنخار رفقة عبد الرحمان العدوي.

للتذكير تعد مواهب كروية اكبر تظاهرة للتنقيب على المواهب الكروية اقل من اربعة عشر سنة و تنظم من طرف مسك ستراتيحيز و الجامعة الملكية لكرة القدم بشراكة مع وزارة الداخلية و وزراة التربية الوطنية و التعليم الاولي و الرياضية و وزارة الشباب و الثقافة و التواصل.

و تهدف التظاهرة تشجيع كرة القرم القاعدية و النسائية و تسليط الضوء على المواهب الخام بالتنقل الى كافة عمالات و اقاليم المملكة حيث يتم اختيار افضل العناصر الشابة إناثًا و ذكورا من طرف لجنة من المختصين في مجال التنقيب عن المواهب التي سيتم التكفل بها من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في اطار برنامج دراسة و تكوين يمتد على مدى سنتين، و ذلك لتأطير و تكوين المواهب التي سيتم اختيارها بعد المرحلة الاخيرة التي ستنظم بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة حيث ستتم التصفيات النهائية بعد انتهاء جولة القافلة نهاية شهر يونيو لاختيار خيرة المواهب، و التي ستكون نواة لتطعيم الفرق الوطنية و الفريق الوطني..

مواهب كروية عرفت نجاحا باهرا من حيث الاقبال عليها حيث وصل عدد المنخرطين لحد الساعة الى ما يفوق 18000 مشارك الى حدود المحطة رقم 21. حيث عرفت محطة اليوم مشاركة اكثر من الفين مشارك بالعيون و التي افتتح مراسمها وفد رفيع المستوى و التي عرفت تنظيما إسثتنائيا اشرف عليه السيد الوالي و ترأست مراسيمه شخصيات من المسؤولين المحلين و الامنيين و العسكرين.

اجمالا لوحظ ارتفاعا في عدد المشتركين في المحطات التي نظمت بعد الانجاز التاريخي التي حققه الفريق الوطني بكأس العالم بقطر و خصوصا بعد الاستقبال الملكي الذي حظي به لاعبو النتخب و امهاتهم مما شكلٍ حافزا لدى المواهب الناشئة في ممارسة و احتراف كرة القدم. و شكلت الرؤية المولوية في مايخص دمقرطة ممارسة الرياضة من خلال تهيئة بنيان رياضية تحتية في كل جهات المغرب من خلال رصد مزانيات بكل المدون و القرى لتهيئة و خلق ملاعب قرب تساهم في ممارسة هذه الرياضة في ظروف ملائمة تساعد الشباب على تفكير و صقل مواهبهم الكروية، كما تأكد السيدة رئيسة مواهب كروية بهية بنخار التي صرحت ان مواهب كروية استنبطت اهدافها و قيمها من هذة الرؤية الملكية السديدة التي تخده النهوض بالرياضة عامة و بكرة القدم القاعدية خاصة و التي تهييء اشبال اليوم يلوموننا اسود الغد لتطعيم النوادي الوطنية و الفريق الوطني.

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