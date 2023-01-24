زاكورة : مشروع لحماية الأراضي الفلاحية وبناء العتبات المائية بالاقليم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وقعت أمس الاثنين 23 يناير 2023 بالقاعة الكبرى لعمالة زاكورة، اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي ووزارة التجهيز والماء، وعمالة زاكورة، ووكالة الحوض المائي لزيز-كير-غريس، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، تتعلق بحماية بعض جماعات الإقليم وأراضيها الفلاحية من الفيضانات وبناء عتبات التغذية الاصطناعية للفرشات المائية بحوض درعة الوسطى وحوض المعيدر بالإقليم.

ويهدف هذا المشروع الذي تبناه المجلس الإقليمي لزاكورة الى تنفيذ استراتيجية قطاع الماء لتعبئة الموارد المائية والحد من آثار استنزاف الفرشات المائية من خلال انجاز عتبات التغذية الاصطناعية للفرشات المائية بغرض المساهمة في تكوين المخزون المائي و انعاش الموارد المائية الجوفية الضرورية وتوفير فرص الشغل للساكنة المحلية أثناء الإنجاز.

وفي ذات السياق، جرى التوقيع أيضا على عقد الفرشة المائية للفايجة بزاكورة، بين كل من وزارة التجهيز والماء والمجلس الإقليمي لزاكورة، وعمالة زاكورة ومجلس جهة درعة تافيلالت، بهدف ضمان الحفاظ على الفرشة المائية والتدبير المندمج للماء من طرف مستعملي الماء وكذا لضمان تأمين تزويد ساكنة إقليم زاكورة بالماء الصالح للشرب.

ويذكر أن هذه الاتفاقيات جاءت في إطار اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، وبمناسبة زيارة العمل التي قام بها وزير التجهيز والماء لإقليم زاكورة.

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