مسؤول بالاتحاد الألماني: ظهرنا كالقردة في قطر

2023-01-24 / 20:43
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هبة بريس _ رياضة

هاجم مسؤول بالاتحاد الألماني لكرة القدم، السياسة التي اتخذها الاتحاد ضد قطر خلال تنظيمها مونديال كأس العالم 2022.

وقال نائب رئيس الاتحاد الألماني للشؤون الاجتماعية والسياسية، رالف أوفي شافر، عما وصفه بـ”الكذب والنفاق” الذي مارسته ألمانيا في محاولة إظهار نفسها بأنها مدافعة عن حقوق العمال، والمثليين، ضد انتهاكات قطر لهم، كما تم اتهامها.

ووصف شافر مظهر اللاعبين الألمان وهم يغلقون أفواههم احتجاجا على قطر، في أول مباراة خاضوها أمام اليابان، بأنهم كـ”القرود”.

وجاء حديث شافر خلال تنظيم الاتحاد لحفل استقبال العام الجديد لاتحاد كرة القدم في ولاية سكسونيا السفلى، بحسب ما نقلت عنه صحيفة .hildesheimer-allgemeine.

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تعليق واحد

  1. كلامه صحيح ، كانوا فعلا كالقردة ، مرة أخرى عوض أن تقرب الرياضة بين الشعوب والأمم، صارت تنفر بعضهم من بعض ، الألمان دخلوا بنوايا سيئة وخرجوا بنتائج مثل نواياهم ، نتمنى لهم وللجميع ما هو أحسن .

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