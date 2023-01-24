ثلاثة ق__تلى بإطلاق نار في واشنطن

هبة بريس _ وكالات

تواصلت حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة الثلاثاء، إذ أعلنت شرطة واشنطن، مقتل 3 أشخاص، في منطقة ياكيما.

وقال قائد الشرطة في المنطقة مات موراي، إن مجرما قام بإطلاق النار على أشخاص وسط مجمع تجاري، ما أسفر عن مقتل 3 منهم.

وتابع أن المشتبه به يشكل خطرا على المجتمع، ويجري البحث عنه.

وتجاوز عدد القتلى بحوادث إطلاق النار حاجز الـ20 خلال أقل من خمسة أيام، في عدة ولايات أمريكية.

والإثنين، أعلنت الشرطة المحلية بولاية آيوا الأمريكية، الإثنين، مقتل طالبين اثنين وإصابة معلم في إطلاق نار بمدرسة في مدينة دي موين.

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