طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يبقى الطقس باردا ومصحوبا بصقيع محلي أو جليد، وذلك فوق كل من مرتفعات الأطلس والريف، والمنطقة الشرقية، والجنوب- الشرقي والسهول الشمالية.

ويرتقب مرور سحب كثيفة مع نزول أمطار متفرقة مصحوبة برعد في بعض الأحيان بشرق منطقة طنجة وفوق الواجهة المتوسطية، فيما ستكون السماء غائمة أحيانا مع نزول قطرات مطرية متفرقة بالسواحل ما بين الدار البيضاء وآسفي ومرتفعات الأطلس. كما يتوقع تكون كتل ضبابية محلية بالمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى، مع نزول تساقطات ثلجية محلية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، فضلا عن هبات رياح قوية بالبوغاز.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 6- و صفر درجة بالأطلس، والريف، وهضاب الفوسفاط ووالماس والهضاب العليا الشرقية، و ما بين 06 و 14 درجة قرب السواحل وسوس والأقاليم الجنوبية، وما بين صفر و06 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المحمدية وكاب بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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