مشجع مغربي يفاجئ مدرب الريال بطلب غريب

هبة بريس _ رياضة

فاجأ أحد المشجعين مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بطلب غريب خلال مباراة جمعت الفريق الملكي بأتلتيك بيلباو في الأسبوع الـ18 من الدوري الإسباني.

وبين شوطي المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، وقبل جلوس أنشيلوتي في مكانه على مقاعد البدلاء، سأله المشجع الذي كان يجلس بالقرب من دكة بدلاء ريال مدريد إن كان بإمكانه أن يعطيه قطعة من علكته.

وكان المشجع يرتدي قميص منتخب المغرب خلال جلوسه في مدرجات ملعب “سان ماميس”، لحضور مباراة “الميرنغي” وأتلتيك بيلباو عندما طلب علكة أنشيلوتي، وقد استجاب الأخير له ومنحه إياها.

وكان المشجع يرتدي قميص منتخب المغرب خلال جلوسه في مدرجات ملعب “سان ماميس”، لحضور مباراة “الميرنغي” وأتلتيك بيلباو عندما طلب علكة أنشيلوتي، وقد استجاب الأخير له ومنحه إياها.

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