مساعدة بلينكن من الجزائر .. إدارة بايدن تدعم بعثة المينورسو

هبة بريس _ الرباط

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، لشؤون المنظمات الدولية، ميشال سيسون، إن بلادها تدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء المغربية

وأوضحت مساعدة بلينكن التي تزور الجزائر في ندوة صحفية لها، أن “الحل السياسي أمر مهم لتعزيز مستقبل مصرحة بالقول “نحن ندعم بقوة بعثة مينورسو لحفظ السلام ولعملية حفظ السلام، ونقدر مساهمات مينوسرو في الحفاظ على الظروف اللازمة للنهوض بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة مع التركيز على حل مستدام في الصحراء المغربية”.

وأشارت المتحدثة، إلى أن إدارة بايدن تركز على دعم عملية سياسية ذات مصداقية تحت قيادة ستافان دي ميستورا من أجل حل دائم ولائق، مؤكدة

وحول حقوق الإنسان هاجمت ميشال الجزائر بطريقة لبقة حين قالت “نود أن نؤكد أن التجربة أظهرت أنه عندما يكون الناس قادرين على ممارسة حرياتهم الأساسية في التعبير وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات أو الاعتقاد، تصبح المجتمعات أكثر سلاما وازدهارا

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8