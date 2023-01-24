حتى 24 يناير.. التساقطات المطرية بجهة الرباط سلا تبلغ 161 ملم

هبة بريس

أكدت المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط – سلا – القنيطرة أن التساقطات المطرية الأخيرة تعزز فرص نجاح الموسم الفلاحي 2022-2023 بالجهة، كما ساهمت في تشجيع الفلاحين للإقبال على عملية الزرع والحرت.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الجهة شهدت خلال دجنبر 2022، تساقطات مطرية وفيرة بلغت 118 ملم، حيت بلغ إلى غاية 24 يناير 2023، المعدل التراكمي للتساقطات المطرية على الصعيد الجهوي 161 ملم، بزيادة قدرها 30 في المائة مقارنة مع المعدل المسجل في الموسم الماضي (113ملم).

ولقد ساهمت هاته التساقطات المطرية، يضيف البلاغ، في تجويد حالة الإنبات وتشجيع الفلاحين للإقبال على عملية الزرع والحرت، وذلك بعد تأخر دام قرابة شهرين، حيت ارتفعت المساحة المزروعة بالحبوب من 128.500 هكتار إلى 501 .250 هكتار،ومن 3700 هكتار إلى 96.150 هكتار فيما يخص المساحة المزروعة بالزراعات الكلئية. أما المساحة المزروعة بالقطانى، فارتفعت من 2.400 هكتار لتناهز حاليا مساحة تقارب 17.900 هكتار. كما عرفت الزراعات الزيتية تزايدا من 200 هكتار إلى 1160 هكتار.

أما فيما يتعلق ببرنامج الجهة للخضروات، فلقد استكملت الجهة برنامجها الخريفي، والذي يساهم بنسبة 31 في المائة من البرنامج الوطني للخضروات الخريفية، حيت بلغت المساحة المزروعة 24.750 هكتار بإنتاج كلي مرتقب يناهز 793.000 طن، ومن هاته المساحة المزروعة 10.200 هكتار من البطاطس، 2430 هكتار من الجزر، 1.130 هكتار من البصل و420 هكتار من الطماطم، بمعدل إنجاز يناهز 92 في المائة.

وفي هذ الصدد، سطرت المديرية الجهوية للفلاحة على مستوى الجهة، برنامجا شتويا طموحا، تم من خلاله تخصيص مساحة 13.700 هكتار لزراعة الخضروات الشتوية التي تساهم بنسبة 21 في المائة من البرنامج الوطني للخضروات الشتوية، منها 5.000 هكتار من البطاطس، 1.000 هكتار من البصل، بارتفاع نسبته 6 بالمائة مقارنة مع برنامج الموسم الفلاحي الماضي و760 هكتار من الجزر بارتفاع 21 بالمائة مقارنة مع برنامج الموسم الفلاحي الماضي. ويقدر الإنتاج الكلي المرتقب للخضروات الشتوية ب 493.300 طن.

أما بخصوص الشق الحيواني. أبرزت المديرية أن الحالة الصحية للقطيع جيدةّ إجمالا، حيث اتسم الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023 بإنجاز حملة تلقيح الأبقار ضد الحمى القلاعية همت 455 972 رأس (87 في المائة ) وحملة تلقيح الأغنام شملت 2 086 827 رأس ( 87 في المائة) و حملة تلقيح الماعز: 202 236 رأس ( 101 في المائة)، وكذا توزيع 282 161 جرعة لتلقيح خلايا النحل ضد الفارواز لصالح 402 جمعية و 3700 نحال.

وبحسب المصدر ذاته فقد تميز الموسم الفلاحي الراهن بجهة الرباط -سلا -القنيطرة، ببرنامج زراعي جد مهم، حيت تم إطلاق البرنامج الخريفي على مساحة 717.500 هكتار ويهم أساسا الحبوب، القطاني والزراعات الكلئية والزراعات الزيتيةو الزراعات السكرية والخضروات، حيث بلغت المساحة المزروعة إلى حدود 24 يناير الجاري، 686.700 هكتار، ما يعادل (93 في المائة) من البرنامج.

وتتوزع هذه المساحة المزروعة بين المساحة المسقية 125.280 هكتار والبورية 561.420 هكتار. كما تم وضع برامج إضافية منها البرنامج الشتوي على مساحة 13.700 هكتار، والذي يهم أساسا الخضروات بفضل الظروف المناخية المناسبة خصوصا بالشريط الساحلي الممتد من القنيطرة إلى لالة ميمونة والبرنامج الربيعي على مساحة 77.500 هكتار والذي يهم الزراعات الربيعية ، أهمها القطاني الربيعية، نوارة الشمس، الأرز، الفول السوداني، الذرة؛ والخضروات الربيعية وأيضا البرنامج الصيفي على مساحة 8.000 هكتار والذي يهم الخضروات الصيفية بفضل الموارد المائية المتوفرة بالجهة.

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