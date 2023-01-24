رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا فلسطينيا.. والأخير يؤكد دعمه ل”مغربية الصحراء”

2023-01-24 / 16:13
6
هبة بريس

استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الاثنين بمقر المجلس، وفدا من الشخصيات الفلسطينية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لوكالة بيت مال القدس الشريف.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن أعضاء الوفد الذي ضم كلا من سفير فلسطين المعتمد بالرباط ،جمال الشوبكي وشخصيات دينية وأكاديمية ورجال أعمال وفاعلين جمعويين فلسطينيين من القدس وغزة، أكدوا دعمهم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها.

كما ثمنت الشخصيات الفلسطينية، وفق البلاغ، مبادرات المغرب لنصرة القضية الفلسطينية، معربة عن شكرها وامتنانها لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس على الدعم الذي يقدمه جلالته نصرة للقضية الفلسطينية، والأدوار الرائدة التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الصعيد.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة بيت مال القدس الشريف التي تحتفل بمرور 25 عاما على هيكلتها، بدأت عملها بشكل فعلي سنة 1998، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل على تنفيذ مشاريع اجتماعية في القدس وتساهم في حماية المدينة المقدسة والحفاظ على موروثها الديني والحضاري ودعم ساكنتها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اجتماع وزراء الخارجية في طرابلس .. رغبة في عدم…

2023-01-24 / 19:18

مساعدة بلينكن من الجزائر .. إدارة بايدن تدعم بعثة…

2023-01-24 / 18:24
Photo of كاتبات المغرب: قرار البرلمان الأوروبي “انحراف سياسي خطير”

كاتبات المغرب: قرار البرلمان الأوروبي “انحراف سياسي خطير”

2023-01-24 / 16:46
Photo of الأحرار: “مرتاحون لأداء الحكومة”

الأحرار: “مرتاحون لأداء الحكومة”

2023-01-24 / 16:00
Photo of قرار البرلمان الأوروبي.. “الأحرار” يشيد بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي

قرار البرلمان الأوروبي.. “الأحرار” يشيد بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي

2023-01-24 / 15:48
Photo of اتحاد المحامين العرب يؤكد رفضه التام لمزاعم البرلمان الأوروبي

اتحاد المحامين العرب يؤكد رفضه التام لمزاعم البرلمان الأوروبي

2023-01-24 / 13:23
Photo of خبير بالقانون الدستوري لهبة بريس: توصية البرلمان الأوروبي هي إرضاء لخصوم المغرب

خبير بالقانون الدستوري لهبة بريس: توصية البرلمان الأوروبي هي…

2023-01-24 / 13:15
Photo of ريم شباط ترفض المثول أمام محكمة حزب الزيتونة وتقصف الأمين العام

ريم شباط ترفض المثول أمام محكمة حزب الزيتونة وتقصف…

2023-01-24 / 12:33
Photo of شخصيات فلسطينية تثمن عاليا دور الملك في دعم ونصرة القضية الفلسطينية

شخصيات فلسطينية تثمن عاليا دور الملك في دعم ونصرة…

2023-01-24 / 12:17
Photo of “هيئة الموثقين” تدين تدخل البرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للمملكة

“هيئة الموثقين” تدين تدخل البرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية…

2023-01-24 / 10:26

‫6 تعليقات

  6. تجدر الإشارة إلى أن وكالة بيت مال القدس الشريف التي تحتفل بمرور 25 عاما على هيكلتها، بدأت عملها بشكل فعلي سنة 1998

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق