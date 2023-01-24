وهبي ينفي وجود مجازة في الاقتصاد ضمن المترشحين ل”مباراة المحاماة”

هبة بريس

نفى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وجود طالبة حاصلة على إجازة في الاقتصاد ضمن المترشحين لمباراة المحاماة.

وذكر الوزير خلال حلوله ضيفا على ملتقى “وكالة المغرب العربي للأنباء” يومه الثلاثاء، أن لجنة الامتحان تتابع ملفات المرشحين ولا يمكن اجتياز الامتحان الشفوي إلا بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية.

وأضاف وهبي أن “جميع المترشحين صرحوا عبر الانترنيت بالشواهد التي تحصلوا عليها، على أن يدلوا بالوثائق الأصلية قبل اجتياز الامتحان الشفوي، وفي حالة عدم توفر المترشح على الوثائق اللازمة يعتبر راسبا في الامتحان”.

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