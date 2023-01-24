وهبي ينفي وجود مجازة في الاقتصاد ضمن المترشحين ل”مباراة المحاماة”
هبة بريس
نفى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وجود طالبة حاصلة على إجازة في الاقتصاد ضمن المترشحين لمباراة المحاماة.
وذكر الوزير خلال حلوله ضيفا على ملتقى “وكالة المغرب العربي للأنباء” يومه الثلاثاء، أن لجنة الامتحان تتابع ملفات المرشحين ولا يمكن اجتياز الامتحان الشفوي إلا بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية.
وأضاف وهبي أن “جميع المترشحين صرحوا عبر الانترنيت بالشواهد التي تحصلوا عليها، على أن يدلوا بالوثائق الأصلية قبل اجتياز الامتحان الشفوي، وفي حالة عدم توفر المترشح على الوثائق اللازمة يعتبر راسبا في الامتحان”.
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13 تعليقات
هذه ثمار عدم إقالته
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والاخره
وهبي يجب إقالته في أسرع وقت
زلات اللسان تسيء الانسان
كنت انتظر خبر اقالتك لكي يلج صدرك لكن للاسف الشديد..
خروقات بالجملة في مبارة المحاماة ورئيسها وزير العدل..
الفقيه لي نتسناو براكتو دخل الجامع ببلغتوا ..
اللهم إنك انت هو العدل لاعدل إلا عدل انبيائك عليهم افضل الصلاة والسلام. اللهم انتقم من هؤلاء فإنهم بايخافونك ويستهزئون بالمستضعفين في الأرض..
هزلت في وقت كنا ننتظر فيه العدالة ان تكون في مجراها الصحيح انحرفت ..
المغاربة كلهم يقاضونك أمام الله أما القضاء الوضعي فهو بين يديك فلا يمكن أن يكون المتهم هو القاضي ..
أقل ما يمكن ان يقال في حقه وزير العدل هو الاستقالة ..
عند الله تلتقي الخصوم وانتهى الكلام..