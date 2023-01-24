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مباراة المحاماة.. وهبي: “الشكايات لا تتضمن معلومات حول حدوث خروقات”

2023-01-24 / 15:27
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هبة بريس

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن كل الشكايات التي تقدم بها الراسبون في مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة “عبارة عن ادعاءات ومزاعم وتفتقد للمعطيات والتدقيق والأبحاث”.

وذكر وهبي، الذي حل اليوم الثلاثاء، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء أن الشكايات التي توصلت بها وزارة العدل، “لا تضم معلومات ومعطيات حول حدوث خروقات في المباراة “.

وشدد الوزير، على أن الشكاية الجنائية ينبغي أن تحدد الوقائع والمعطيات والأشخاص والمعلومات، “إذ لا يمكن للوكيل العام أن يفتح بحثا بناء على ادعاءات”.

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‫6 تعليقات

  6. هد السيد مريض بالعضماء و الغرور و خاص اشفو السيد العثمانى عساه ان يعطيه دواء لتقة في النفس و لتواضع و احترام الناس كوزير للعدل و يجيب عليه بالرحيل و من تواضع لله رفعه,

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