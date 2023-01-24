بتهمة التزوير.. وهبي يقاضي طالب “راسب” بمباراة المحاماة
هبة بريس - الرباط
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يومه الثلاثاء، جر طالب “راسب” بمباراة المحاماة إلى القضاء.
وذكر وهبي، خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الطالب المذكور تسجل مرتين بالمباراة من خلال ملفين مع تغيير رقم البطاقة الوطنية، ما يعد تزويرا بموجب القانون.
وأضاف الوزير، أن وزارة العدل ستحيل ملف الطالب على النيابة العامة لمتابعته بتهمة تزوير وثيقة رسمية وإهانة موظفي الوزارة.
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18 تعليقات
المحاماة فضيحه
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
غريب
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يومه الثلاثاء، جر طالب “راسب” بمباراة المحاماة إلى القضاء.
لماذا لم يتم إقالة وهبي
وهبي رئيس متنافض
وهبي رئيس ليس جيد
اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين
اللهم لا تسلط علينا من يخافك ولايرحمنا
اللهم لا تسلط علينا من يخافك ولايرحمنا
ربما يكون الطالب أخطأ في رقم البطاقة الوطنية، وأعاد التسجيل ليصحح الخطأ..
حسبي الله ونعم الوكيل لغة التهديد والوعيد سيكون له أثار خطيرة مستقبلا ..
وزير العدل ينتقم من ابناء الشعب..
وهبي انتصر على أجهزة ومؤسسات الدولة والقانون كان حليفه..
هكذا هم الاسياد يطبقون القانون على فقرائهم وضعفائهم..
الحكومة فاسدة بجميع وزاراءه الا من رحم الله..
المفروض على وزير العدل ان يكون عادلا مع الطلبة والممتحنين..
الظلم ظلمات وعند ربكم تختصمون..
لم يبقى من العدل سوى اسمه..