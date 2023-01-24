بتهمة التزوير.. وهبي يقاضي طالب “راسب” بمباراة المحاماة
هبة بريس - الرباط
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يومه الثلاثاء، جر طالب “راسب” بمباراة المحاماة إلى القضاء.
وذكر وهبي، خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الطالب المذكور تسجل مرتين بالمباراة من خلال ملفين مع تغيير رقم البطاقة الوطنية، ما يعد تزويرا بموجب القانون.
وأضاف الوزير، أن وزارة العدل ستحيل ملف الطالب على النيابة العامة لمتابعته بتهمة تزوير وثيقة رسمية وإهانة موظفي الوزارة.
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9 تعليقات
المحاماة فضيحه
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
غريب
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يومه الثلاثاء، جر طالب “راسب” بمباراة المحاماة إلى القضاء.
لماذا لم يتم إقالة وهبي
وهبي رئيس متنافض
وهبي رئيس ليس جيد
اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين
اللهم لا تسلط علينا من يخافك ولايرحمنا
اللهم لا تسلط علينا من يخافك ولايرحمنا