عبد اللطيف وهبي

بتهمة التزوير.. وهبي يقاضي طالب “راسب” بمباراة المحاماة

2023-01-24 / 15:01
9
هبة بريس - الرباط

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يومه الثلاثاء، جر طالب “راسب” بمباراة المحاماة إلى القضاء.

وذكر وهبي، خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الطالب المذكور تسجل مرتين بالمباراة من خلال ملفين مع تغيير رقم البطاقة الوطنية، ما يعد تزويرا بموجب القانون.

وأضاف الوزير، أن وزارة العدل ستحيل ملف الطالب على النيابة العامة لمتابعته بتهمة تزوير وثيقة رسمية وإهانة موظفي الوزارة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وهبي: مشروع القانون الجنائي بلغ مراحله النهائية

وهبي: مشروع القانون الجنائي بلغ مراحله النهائية

2023-01-24 / 17:34
Photo of أكادير : عائلة سجينة ” مسنة” تشتكي مدير مؤسسة سجنية بانتهاكات إنسانية

أكادير : عائلة سجينة ” مسنة” تشتكي مدير مؤسسة…

2023-01-24 / 16:34
Photo of وهبي ينفي وجود مجازة في الاقتصاد ضمن المترشحين ل”مباراة المحاماة”

وهبي ينفي وجود مجازة في الاقتصاد ضمن المترشحين ل”مباراة…

2023-01-24 / 15:35
Photo of مباراة المحاماة.. وهبي: “الشكايات لا تتضمن معلومات حول حدوث خروقات”

مباراة المحاماة.. وهبي: “الشكايات لا تتضمن معلومات حول حدوث…

2023-01-24 / 15:27
Photo of أسفي : سيدة تنتقد تخفيف الحكم على مغتصب طفلها

أسفي : سيدة تنتقد تخفيف الحكم على مغتصب طفلها

2023-01-24 / 14:42
Photo of الحموشي يستقبل نائب رئيس أمن الدولة السعودي

الحموشي يستقبل نائب رئيس أمن الدولة السعودي

2023-01-24 / 13:39
Photo of على غرار عدد من المناطق.. سكان زاكورة يحتجون على ضعف تغطية “إينوي”

على غرار عدد من المناطق.. سكان زاكورة يحتجون على…

2023-01-24 / 11:22
Photo of القنيطرة.. تدشين جدارية تخليدا لذكرى عملية “الشعلة”

القنيطرة.. تدشين جدارية تخليدا لذكرى عملية “الشعلة”

2023-01-24 / 10:57
Photo of مراكش ضمن أشهر وجهات السفر في عام 2023

مراكش ضمن أشهر وجهات السفر في عام 2023

2023-01-24 / 10:40
Photo of “التعليم” تؤكد صرف التحويل المالي الثالث لبرنامج “تيسير”

“التعليم” تؤكد صرف التحويل المالي الثالث لبرنامج “تيسير”

2023-01-24 / 10:12

‫9 تعليقات

  3. غريب

    أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يومه الثلاثاء، جر طالب “راسب” بمباراة المحاماة إلى القضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق