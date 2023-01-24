بلغت 108 مليارات درهم.. ارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته

2023-01-24 / 14:11
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هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن رقم معاملات صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجل ارتفاعا ملحوظا، إذ تجاوز 108 مليارات درهم في متم شهر نونبر من السنة المنصرمة، بفعل تأثير الأسعار أساسا.

وأبرزت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر يناير 2023، أن رقم المعاملات المذكور ارتفع بنسبة 54.8 في المائة، بعد ارتفاع بلغ 53.2 في المائة في متم نونبر من سنة 2021، مضيفة أن قيمة صادرات مشتقات الفوسفاط بلغت 95.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 54.7 في المائة بدل 58.9 في المائة في السنة الماضية.

وأوضح المصدر ذاته، أن المبيعات الخارجية للفوسفاط الصخري ارتفعت بنسبة 55.9 في المائة (بعد 19.4 في المائة) لتفوق 12.2 مليار درهم.

وأضافت المذكرة أن القيمة المضافة لقطاع الصناعة الاستخراجية، من حيث الحجم، تراجعت بنسبة 7.7 في المائة عند متم الأشهر التسعة الأولى، بعد زيادة قدرها 1.7 في المائة قبل عام، مضيفة أن هذه الزيادة تغطي تراجعا بنسبة 4.8 في المائة خلال الربع الأول من السنة الماضية، و7.8 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022 و10.4 في المائة خلال الربع الثالث من السنة ذاتها.

وأفاد المصدر نفسه، بأن هذا المنحى التنازلي استمر خلال الربع الأخير من 2022، بالتوازي مع انخفاض إنتاج الفوسفاط الصخري، المكون الرئيسي لقطاع الصناعة الاستخراجية، بنسبة 25.5 في المائة خلال أكتوبر ونونبر 2022، بعد تسجيل نسبة ناقص 20.3 في المائة خلال الربع الثالث من 2022، وناقص 16.5 في المائة خلال الربع الثاني و ناقص 11 في المائة خلال الربع الأول، مما جعله ينخفض إلى 17.9 في المائة عند متم نونبر 2022، بعد ارتفاع بلغ 1.8 في المائة قبل سنة.

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‫9 تعليقات

  4. من أجل تحسين مستوى عيش المواطن المغربي يجب توقيف التدين الخارجي الذي يكبح جماح النمو الإقتصادي الداخلي ..

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