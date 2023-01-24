فاطمة الزهراء لحرش تعلن دخولها القفص الذهبي

2023-01-24 / 13:53
7
نجلاء مزيان

تقاسمت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء لحرش مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، خبر زواجها بعارض الأزياء نوفل بنموسى.

و نشرت الفنانة المغربية صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، توثق حدث عقد قرانها أرفقتها بتعليق جاء فيه:“الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات”.

و أضافت قائلة:”تم عقد قراني اليوم 23/01/23 على زوجي حبيبي، اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا فى الخير واجعل بيننا مودة ورحمة”.

و فور إعلانها خبر الزواج، تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المخرج الحسين حنين يمثل المغرب في مسابقة بمهرجان الإسكندرية

المخرج الحسين حنين يمثل المغرب في مسابقة بمهرجان الإسكندرية

2023-01-24 / 15:16
Photo of عقب انفصالها عنه..حنان الخضر تعلن عودتها لوالد طفلتها

عقب انفصالها عنه..حنان الخضر تعلن عودتها لوالد طفلتها

2023-01-23 / 10:47
Photo of للمرة الثالثة.. أغنية تجمع عبد الفتاح الجريني و جميلة البدوي و شاروخان

للمرة الثالثة.. أغنية تجمع عبد الفتاح الجريني و جميلة…

2023-01-20 / 14:21
Photo of الفنان عبد النبي البنيوي ينعي والدته الراحلة: “ماتت الحياة في عيني”

الفنان عبد النبي البنيوي ينعي والدته الراحلة: “ماتت الحياة…

2023-01-20 / 10:45
Photo of إلقاء القبض على مغنية تركية قت.لت حبيبها السابق بمشاركة والدها

إلقاء القبض على مغنية تركية قت.لت حبيبها السابق بمشاركة…

2023-01-19 / 17:56
Photo of لينا أكدور تنضم إلى طاقم سلمات أبو البنات

لينا أكدور تنضم إلى طاقم سلمات أبو البنات

2023-01-19 / 14:53
Photo of انطلاق فعاليات المهرجان الدولي لسينما التحريك “فيكام” في هذا التاريخ  

انطلاق فعاليات المهرجان الدولي لسينما التحريك “فيكام” في هذا…

2023-01-18 / 17:53
Photo of الحكم على “طوطو” ب 8 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ

الحكم على “طوطو” ب 8 أشهر حبسا مع وقف…

2023-01-18 / 16:08
Photo of محكمة الأسرة بالرباط تقضي”بعدم الاختصاص” في قضية الهوني ضد الناجي

محكمة الأسرة بالرباط تقضي”بعدم الاختصاص” في قضية الهوني ضد…

2023-01-18 / 13:59
Photo of في دورته العاشرة..نجوم الفن المغربي يشاركون في “قفطان مازاغان”

في دورته العاشرة..نجوم الفن المغربي يشاركون في “قفطان مازاغان”

2023-01-17 / 15:05

‫7 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق