فاطمة الزهراء لحرش تعلن دخولها القفص الذهبي
نجلاء مزيان
تقاسمت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء لحرش مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، خبر زواجها بعارض الأزياء نوفل بنموسى.
و نشرت الفنانة المغربية صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، توثق حدث عقد قرانها أرفقتها بتعليق جاء فيه:“الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات”.
و أضافت قائلة:”تم عقد قراني اليوم 23/01/23 على زوجي حبيبي، اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا فى الخير واجعل بيننا مودة ورحمة”.
و فور إعلانها خبر الزواج، تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي.
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7 تعليقات
الف مبروك وهنيئا لكم ..
بالرفع والبنين ان شاء وللجميع ..
هنيئا لفاطمة الزهراء لحرش لدخولها القفص الذهبي..
زواج الفنانين مدة صلاحيته 6 اشهر الى 1 سنة ..
الزواج اندثر في زمننا هذا نظرا بارتفاع تكاليف الحياة المعيشية..
اللهم يسر ولا تعسر يارب العالمين..
بارك الله لكما واصلحكما للخير ويرزقكم ذرية صالحة ..