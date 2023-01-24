فاطمة الزهراء لحرش تعلن دخولها القفص الذهبي

نجلاء مزيان

تقاسمت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء لحرش مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، خبر زواجها بعارض الأزياء نوفل بنموسى.

و نشرت الفنانة المغربية صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، توثق حدث عقد قرانها أرفقتها بتعليق جاء فيه:“الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات”.

و أضافت قائلة:”تم عقد قراني اليوم 23/01/23 على زوجي حبيبي، اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا فى الخير واجعل بيننا مودة ورحمة”.

و فور إعلانها خبر الزواج، تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0