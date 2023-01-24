رابطة “الليغا” تصدم برشلونة في الميركاتو الشتوي

2023-01-24 / 12:00
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هبة بريس - وكالات

يواجه مسؤولو برشلونة الإسباني “صدمة كبيرة”، بعدما تلقوا أنباء من رابطة الدوري، تفيد بأن النادي ليس لديه أي هامش لإبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن مسؤولي برشلونة كانوا يعتقدون أن النادي قادر على إبرام صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك عقب اعتزال جيرارد بيكيه، وانتقال ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد.

لكن بعدما استفسر برشلونة أحد المسؤولين في رابطة الليغا عن هامش الأموال المسموح بها للصفقات الجديدة، جاء الرد بأنه 3.5 مليون يورو فقط.

وذكرت الصحيفة أن الفريق الكتالوني تلقى، في نهاية الأسبوع المنصرم، خبرا رسميا آخر مفاده أن النادي ليس لدي أي هامش لإبرام صفقات جديدة.

وتابعت: “إدارة برشلونة ترى أنه عمليا من المستحيل إبرام صفقات جديدة في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي، حيث يجب أولا بيع بعض اللاعبين لخلق التوازن المطلوب”.

وأوضحت الصحيفة أن العلاقة المتوترة بين برشلونة ورابطة الليغا لا تساعد على حل الأزمة، خاصة وأن الرابطة عنيدة في منح تفسيرات حول الهامش المسموح به لبرشلونة.

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