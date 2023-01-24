الجامعة تحدد نهاية الأسبوع موعدا لانطلاقة الدور الرابع من كأس العرش

هبة بريس ـ رياضة

أعلنت لجنة تنظيم المنافسات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن عملية سحب قرعة الدور الرابع من اقصائيات كأس العرش لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022، ستجرى هذا الأسبوع.

و حسب بلاغ للجامعة، فقد تقرر إجراء قرعة هذا الدور يوم الخميس 26 يناير 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا، بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بفضاء لباسيو الرباط، بمشاركة الفرق المؤهلة عن الدور الثالث من هذه الاقصائيات وأندية القسم الوطني هواة.

وتجدر الإشارة أن مباريات هذ الدور من إقصائيات كأس العرش ستجرى بداية من يوم الأحد 29 يناير 2023.

*الصورة من الأرشيف

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