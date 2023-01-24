العصبة الاحترافية تؤجل استئناف إياب القسم الثاني لغاية 17 فبراير

2023-01-24 / 12:55
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هبة بريس ـ رياضة 

أنهت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية إلى عموم أندية البطولة الاحترافية في قسمها الثاني أنها قررت إرجاء انطلاقة مرحلة الإياب إلى غاية 17 فبراير المقبل.

وجاء قرار التأجيل من أجل إتاحة الفرصة لأندية هذه البطولة لخوض مسابقة كأس العرش للموسم الرياضي 2021-2022 التي ستجرى يومي 4 و5 فبراير المقبل.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن منافسات إياب القسم الثاني من الدوري الاحترافي كان مقررا أن تنطلق نهاية هذا الأسبوع بعد حوالي 15 يوم من التوقف.

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