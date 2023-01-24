على غرار عدد من المناطق.. سكان زاكورة يحتجون على ضعف تغطية “إينوي”

2023-01-24 / 11:22
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هبة بريس ـ متابعة 

تتواصل مشاكل شبكة التغطية التابعة لشركة “إينوي” الفاعل الثالث في خدمات الاتصالات الهاتفية و الانترنيت بالمغرب حيث ارتفعت حدة الشكايات لزبناء الشركة بعدد من مناطق المملكة.

زاكورة واحدة من المناطق التي تشهد ضعفا كبيرا في “ريزو إينوي” و كذا في صبيب الانترنيت الذي يمكن وصفه بالمنعدم وفق مجموعة من تعليقات و شكاوي سكان المنطقة.

و بالرغم من النداءات المتكررة و الشكاوي و الرسائل التي تبعثها الساكنة لمسؤولي “إينوي” من خلال مختلف وسائل التواصل المتاحة، غير أن ما يجابهون به هو وعود افتراضية بحل المشكل دون أي تغيير على أرض الواقع.

و ليست زاكورة وحدها من تعاني من ضعف شبكة التغطية لدى “إينوي” ، بل حتى في محور الرباط الدار البيضاء و على طول الخط الساحلي يوجد العديد من المشاكل التقنية لدى الشركة مما يصعب مأمورية الساكنة من زبناء المجموعة في الحصول على جودة تغطية و انترنيت خاصة في فصل الصيف.

و لجأ العديد من زبناء “إينوي” لتغيير الخدمة نحو شركات منافسة و ذلك في ظل نفاذ صبرهم بخصوص الوعود التي يقدمها مسؤولو صفحة الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي و تماطلهم في حل المشاكل و الشكاوي التي يبعثونها لهم باستمرار.

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‫17 تعليقات

  9. جميع مناطق المغرب تعاني من نقص في التغطية انوي ولحد الآن لم نعرف من أين المشكل وهذا ما جعل جميع زبنائها يتخلون عنها..

  10. نعاني كثيرا مع انوي بخصوص مسار بقطاع وزارة التربية الوطنية فهي تعتبر صفقة خاسرة.

  11. حتى منطقتي تعاني من ضعف التغطية انوي ولحد الآن المشكل لازال مستمر ولا أحد يحرك ساكنا..

  12. نطلب من المسؤولين وكالة انوي أن تقوي صبيب الأنترنيت على باقي أنحاء المملكة؛ ولها جزيل الشكر..

  14. تغطية انوي جد بطيئة وضعية وهذا هو رأيي بخصوص التغضية ، نؤذي الفاتورة بدون استفادة..

  16. في نظري أن تغطية اتصالات المغرب هي أفضل بكثير من تغطية انوي من ناحية العروض والتغطية ..

  17. يجب على وزارة الاتصالات أن تراعي بجدية متطلبات المواطن المغربي ومن أهمها التغطية سواء كانت اتصالات أو وكالات أخرى لأننا أصبحنا في عالم العولمة والتكنولوجيا والانترنيت أصبحنا لا نقدر التخلي عنه مثله مثل الطعام لا نستطيع الاستغناء عنه ..

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